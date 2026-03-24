|
عربي-دولي

ردٌّ سعودي حاسم على تقارير "إطالة أمد الحرب".. الأولوية لحماية شعبنا ومنشآتنا

24-03-2026 | 14:12
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة الضغط على إيران، معتبراً أن التعامل مع طهران يتطلب نهجاً حازماً لتقويض قدراتها بوصفها تهديداً طويل الأمد لأمن الخليج.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف لدى مسؤولين في الرياض وواشنطن من احتمال شن إيران هجمات "قاسية" على المنشآت النفطية السعودية إذا استمر الصراع، وهو ما قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب "لا نهاية لها".
 
وفي حين ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن دول الخليج تبدي استياءً متزايداً من استهداف منشآتها الحيوية مع تجنب الانخراط العسكري المباشر، رفض المسؤولون السعوديون فكرة سعي ولي العهد لإطالة أمد الحرب.
 
وأكدت الحكومة السعودية في بيان لها دعمها للحل السلمي، محملة إيران مسؤولية اختيار "سياسة حافة الهاوية" بدلاً من الدبلوماسية، وشددت على أن الأولوية الحالية هي الدفاع عن الشعب والبنية التحتية المدنية ضد الهجمات اليومية.

