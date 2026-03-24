تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الكاميرات.. كيف غيّرت مجرى الحرب في إيران؟

Lebanon 24
24-03-2026 | 15:00
A-
A+
الكاميرات.. كيف غيّرت مجرى الحرب في إيران؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد الضربات الأميركية - الإسرائيلية داخل إيران تُقرأ فقط من زاوية التفوق الجوي أو دقة الذخائر، بل تكشف، وفق تقاطعات تحقيقات وتقارير استخبارية غربية، عن مستوى متقدم من الاختراق المعلوماتي داخل البيئة الأمنية التي يعتمد عليها النظام الإيراني لضبط الداخل.

وبحسب تحقيق نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، استندت العمليات الإسرائيلية بدرجة لافتة إلى معلومات دقيقة عن تحركات شخصيات أمنية وعسكرية داخل المدن الإيرانية، بما فيها طهران، ما يعكس وجود مصادر بيانات داخلية شديدة الحساسية استُخدمت في تحديد الأهداف.

وتقوم البنية الأمنية الداخلية في إيران على شبكة واسعة من أدوات المراقبة، تشمل كاميرات الطرق، وأنظمة التعرف على الوجوه، وقواعد بيانات بيومترية مرتبطة بالأجهزة الأمنية و"الحرس الثوري". وقد صُممت هذه المنظومة لتعزيز السيطرة الداخلية، إلا أن تقديرات بحثية ترى أنها باتت جزءاً من بيئة معلوماتية قابلة للاستهداف في الحروب الحديثة.

وفي هذا السياق، تشير تقارير "معهد دراسة الحرب" ومشروع "التهديدات الحرجة" إلى أن دقة الضربات داخل بيئة حضرية معقدة تعكس توافر معلومات آنية نسبياً عن تحركات الأهداف، من دون تحديد مباشر لطبيعة هذه المصادر، لكنها ترجح وجود اختراق استخباري متقدم داخل العمق الإيراني.

هذا النمط من العمليات، الذي يجمع بين الدقة الزمنية والمكانية، دفع بعض التقديرات إلى ترجيح احتمال الاستفادة من بيانات مراقبة داخلية أو من اختراق شبكاتها، من دون وجود تأكيدات علنية حاسمة بشأن الآليات المستخدمة.

ويرى الخبير الأمني الأردني عامر السبايلة أن ما يجري يعكس تحولاً في طبيعة العمل الاستخباري، مشيراً إلى أن الدول التي تعتمد على أنظمة مراقبة مركزية واسعة تصبح أكثر عرضة لما وصفه بـ"الاختراق العكسي"، حيث يمكن للبيانات التي تُجمع لأغراض أمنية داخلية أن تتحول إلى مصدر معلومات إذا جرى اختراقها.

ويضيف أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على المصادر البشرية، بل على السيطرة على تدفقات البيانات، ما يمنح الطرف القادر على النفاذ إليها أفضلية كبيرة في تحديد الأهداف.

ولا يبدو هذا التحول منفصلاً عن السياق الأوسع للحرب، إذ تشير تقديرات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" إلى أن العمليات العسكرية الحديثة ترتكز بشكل متزايد على التكامل بين الضربات العسكرية والهجمات السيبرانية التي تستهدف شبكات نقل البيانات وأنظمة الاتصالات. كما يلفت "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" إلى أن استهداف "البنية المعلوماتية" للخصم بات جزءاً أساسياً من استراتيجيات الحرب، لما يوفره من تقليص للفجوة بين جمع المعلومات وتنفيذ الضربات.

وانعكست هذه التطورات على سلوك الأجهزة الأمنية الإيرانية، إذ تشير تقديرات "معهد دراسة الحرب" إلى حالة من الارتباك ظهرت في تغيير أنماط تحركات القيادات، وتقليل الاعتماد على المقار الرسمية، في محاولة للحد من احتمالات التتبع.

ويشير السبايلة إلى أن مجرد الشك في احتمال اختراق أدوات المراقبة أو الاتصالات يخلق أزمة ثقة داخل الجهاز الأمني، ما يؤدي إلى تباطؤ في اتخاذ القرار وارتفاع مستوى الحذر، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية.

وتضع هذه المعطيات النظام الإيراني أمام معادلة صعبة: الحفاظ على منظومة المراقبة كأداة أساسية للسيطرة الداخلية، وفي الوقت نفسه الحد من مخاطر اختراقها أو استغلالها. فكلما اتسعت هذه الشبكات وازدادت مركزيتها، ارتفعت قيمتها الاستخبارية في حال النفاذ إليها، وهي معادلة معروفة في أدبيات الأمن السيبراني، حيث تتحول الأنظمة الواسعة إلى أهداف ذات أولوية عالية.

في المحصلة، تكشف هذه التطورات أن الحرب لم تعد تُدار فقط عبر التفوق العسكري التقليدي، بل أيضاً عبر القدرة على الوصول إلى المعلومات داخل العمق الإيراني وتحليلها وتوظيفها، بحيث تصبح السيطرة على البيانات عاملاً حاسماً لا يقل أهمية عن السيطرة على المجال الجوي أو الأرضي. (ارم نيوز)
"فاينانشال تايمز" عن الرئيس الألماني: الحرب على إيران غير قانونية وغير ضرورية وخطأ كارثي
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24