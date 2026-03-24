بـأحذية مفخخة مخصّصة للبرد.. هكذا حاولت أوكرانيا استهداف جنود بوتين (فيديو وصور)

واتهمت أجهزة الاستخبارات بالوقوف وراء العملية، مشيرة إلى أن الخطة كانت قد تطال أكثر من "500" جندي. وأعلنت توقيف مواطن أجنبي من مواليد عام "1994"، قالت إنه متورط في تهريب أسلحة إلى روسيا من بولندا عبر بيلاروسيا، بتنظيم من الاستخبارات الأوكرانية.وأضافت أن الموقوف من طاجيكستان، وكان يؤدي دور ناقل للمتفجرات، فيما أُرسلت النعال ضمن "مساعدات إنسانية"، وفق الرواية الروسية.ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني جديد، بعدما شنت روسيا ضربات واسعة على ، فيما تحدثت التقارير عن هجمات صاروخية ومسيرات متبادلة، وعن استمرار النيران في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق بعد غارة أوكرانية سابقة.وفي الداخل الروسي، تتواصل حملة التضييق على المعارضين، إذ أفادت تقارير بإدخال المحلل التلفزيوني إيليا ريمسلو، المعروف سابقاً بتأييده للكرملين، إلى مصحة نفسية في سانت بطرسبرغ، بعد نشره رسائل هاجم فيها بوتين وتوقع انقلاباً يطيح به هذا العام.