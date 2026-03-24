بـأحذية مفخخة مخصّصة للبرد.. هكذا حاولت أوكرانيا استهداف جنود بوتين (فيديو وصور)

14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
عربي-دولي
بـ"أحذية مفخخة" مخصّصة للبرد.. هكذا حاولت أوكرانيا استهداف جنود بوتين (فيديو وصور)
Lebanon 24
24-03-2026
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعمت الاستخبارات الروسية أنها صادرت مئات من نعال الأحذية المفخخة كانت مخصصة، بحسب روايتها، لجنود الرئيس
فلاديمير بوتين
. وقالت هيئة الأمن الفيدرالية إن هذه النعال "المدفأة" المعدة للاستخدام في الطقس البارد، كانت تحتوي على متفجرات صغيرة تنفجر عند توصيلها بمصدر طاقة.
روسيا أنها كشفت مؤامرة أوكرانية لتفجير جنود
فلاديمير
بوتين
روسيا أنها كشفت مؤامرة أوكرانية لتفجير جنود فلاديمير بوتين عن طريق زرع متفجرات في شحنة من 500 زوج من النعال الداخلية للأحذية العسكرية.
واتهمت
موسكو
أجهزة الاستخبارات
الأوكرانية
بالوقوف وراء العملية، مشيرة إلى أن الخطة كانت قد تطال أكثر من "500" جندي. وأعلنت توقيف مواطن أجنبي من مواليد عام "1994"، قالت إنه متورط في تهريب أسلحة إلى روسيا من بولندا عبر بيلاروسيا، بتنظيم من الاستخبارات الأوكرانية.
وأضافت أن الموقوف من طاجيكستان، وكان يؤدي دور ناقل للمتفجرات، فيما أُرسلت النعال ضمن "مساعدات إنسانية"، وفق الرواية الروسية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني جديد، بعدما شنت روسيا ضربات واسعة على
أوكرانيا
، فيما تحدثت التقارير عن هجمات صاروخية ومسيرات متبادلة، وعن استمرار النيران في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق بعد غارة أوكرانية سابقة.
وفي الداخل الروسي، تتواصل حملة التضييق على المعارضين، إذ أفادت تقارير بإدخال المحلل التلفزيوني إيليا ريمسلو، المعروف سابقاً بتأييده للكرملين، إلى مصحة نفسية في سانت بطرسبرغ، بعد نشره رسائل هاجم فيها بوتين وتوقع انقلاباً يطيح به هذا العام.
مواضيع ذات صلة
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
25/03/2026 02:20:46
25/03/2026 02:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمع جنود لجيش العدو الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخيّة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمع جنود لجيش العدو الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخيّة
25/03/2026 02:20:46
25/03/2026 02:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين مهنئا إيران بـ"النوروز": موسكو لا تزال صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران
Lebanon 24
بوتين مهنئا إيران بـ"النوروز": موسكو لا تزال صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران
25/03/2026 02:20:46
25/03/2026 02:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهداف السفينة "MSP" بـ 4 مسيّرات في ميناء جبل علي
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهداف السفينة "MSP" بـ 4 مسيّرات في ميناء جبل علي
25/03/2026 02:20:46
25/03/2026 02:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
العراق: توقيف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا
Lebanon 24
العراق: توقيف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا
18:02 | 2026-03-24
24/03/2026 06:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض
Lebanon 24
الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض
17:59 | 2026-03-24
24/03/2026 05:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ إيرانية
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ إيرانية
17:57 | 2026-03-24
24/03/2026 05:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نفط إيران يحرج ترامب.. انتقادات بسبب تخفيف العقوبات
Lebanon 24
نفط إيران يحرج ترامب.. انتقادات بسبب تخفيف العقوبات
17:56 | 2026-03-24
24/03/2026 05:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
Lebanon 24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
17:55 | 2026-03-24
24/03/2026 05:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:02 | 2026-03-24
24/03/2026 03:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
10:22 | 2026-03-24
24/03/2026 10:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
11:04 | 2026-03-24
24/03/2026 11:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
09:50 | 2026-03-24
24/03/2026 09:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
04:42 | 2026-03-24
24/03/2026 04:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
18:02 | 2026-03-24
العراق: توقيف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا
17:59 | 2026-03-24
الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض
17:57 | 2026-03-24
الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ إيرانية
17:56 | 2026-03-24
نفط إيران يحرج ترامب.. انتقادات بسبب تخفيف العقوبات
17:55 | 2026-03-24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
17:47 | 2026-03-24
هجوم قرب بوشهر.. طهران تتحدث عن ضربة بلا أضرار وتحذيرات من التصعيد
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 02:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 02:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 02:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
