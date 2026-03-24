تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
"فضيحة مطاعم ومافيا" تُسقط مسؤولا إيطاليا

Lebanon 24
24-03-2026 | 16:51
A-
A+
فضيحة مطاعم ومافيا تُسقط مسؤولا إيطاليا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقال وكيل وزارة العدل الإيطالي أندريا ديلمسترو، على خلفية تقارير تحدثت عن امتلاكه حصة مزعومة في سلسلة مطاعم لها صلات بالمافيا، في أول تغيير كبير داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بعد الهزيمة القاسية في الاستفتاء هذا الأسبوع.

وخضع ديلمسترو، المنتمي إلى حزب "إخوة إيطاليا"، لتدقيق واسع خلال الشهر الحالي، بعدما ذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" أنه يملك حصة في مطعم في روما مع ابنة أندريا كاروتشيا، المدان بالارتباط بجماعة "كامورا" المافيوية في نابولي.

ونفى ديلمسترو ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أنه باع حصته فور علمه بإدانة كاروتشيا، إلا أن الضغوط تصاعدت بعد نشر صحيفة "لا ريبوبليكا" صورة تعود إلى عام 2023 تجمعه بكاروتشيا، وقالت إنها تشير إلى معرفتهما السابقة.

كما تبيّن أن ديلمسترو لم يصرّح بحصته للبرلمان كما تقتضي القواعد. وفي بيان استقالته، أقرّ بسوء تقدير، لكنه شدد على أن تصرفاته لم تكن مخالفة للقانون، وقال إنه يتحمل المسؤولية رغم أنه "لم يرتكب أي خطأ".

وألقت القضية بظلالها على الأيام الأخيرة من حملة الاستفتاء على الإصلاح القضائي، ومنحت المعارضة مادة إضافية لمهاجمة أداء الائتلاف في وزارة العدل. وكان ديلمسترو قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة كشف معلومات سرية تتعلق بفوضوي محتجز تحت حراسة مشددة.

وتأتي الاستقالة بعد رفض الناخبين، الإثنين، إصلاحاً قضائياً كانت تدعمه ميلوني، في ضربة قوية للحكومة اليمينية قبل عام من الانتخابات الوطنية. ووفق النتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية، نال معسكر "لا" نحو "54%" من الأصوات، مقابل حوالى "46%" لمعسكر "نعم" المدعوم من الحكومة.

وأكدت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، احترامها لقرار الإيطاليين، متعهدة المضي في ولايتها حتى عام 2027 "بمسؤولية وتصميم"، مع إبداء "الأسف على ضياع فرصة تحديث إيطاليا".
وزارة الداخلية

وزارة العدل

الإيطالي

المعارضة

نابولي

جورجيا

أن دي

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24