|
هجوم قرب بوشهر.. طهران تتحدث عن ضربة بلا أضرار وتحذيرات من التصعيد

24-03-2026 | 17:47
هجوم قرب بوشهر.. طهران تتحدث عن ضربة بلا أضرار وتحذيرات من التصعيد
أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا، مساء الثلاثاء، هجوماً على المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر للطاقة النووية، وفق ما أوردت وكالة "إيرنا".

وقالت المنظمة إن الهجوم، بحسب التقارير الأولية، لم يسفر عن أضرار فنية أو عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت روسيا قد حذرت من أن الضربات قرب محطة بوشهر تشكل تهديداً خطيراً للأمن، مؤكدة أنها نقلت مخاوفها إلى الجانب الأميركي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الضربات الأميركية - الإسرائيلية قرب المحطة تنطوي على خطر بالغ، وقد تخلّف عواقب وخيمة.

بدورها، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أي تصعيد عسكري قرب محطة بوشهر جنوب غربي إيران، مشيرة إلى أن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع المدير العام لمؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، جرى خلاله تبادل المعلومات بشأن آخر التطورات.

وشددت الوكالة على أنه لا ينبغي لأي "عمل عسكري" أن يعرّض سلامة المنشآت النووية وأمنها للخطر، مؤكدة ضرورة تمكين العاملين فيها من أداء مهامهم الحيوية في بيئة آمنة.
