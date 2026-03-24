هجوم قرب بوشهر.. طهران تتحدث عن ضربة بلا أضرار وتحذيرات من التصعيد

أفادت منظمة الطاقة الذرية عن أن وإسرائيل شنتا، مساء الثلاثاء، هجوماً على المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر للطاقة النووية، وفق ما أوردت وكالة " ".



وقالت المنظمة إن الهجوم، بحسب التقارير الأولية، لم يسفر عن أضرار فنية أو عن سقوط قتلى وجرحى.



وكانت قد حذرت من أن الضربات قرب محطة بوشهر تشكل تهديداً خطيراً للأمن، مؤكدة أنها نقلت مخاوفها إلى الجانب الأميركي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الضربات الأميركية - قرب المحطة تنطوي على خطر بالغ، وقد تخلّف عواقب وخيمة.



بدورها، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أي تصعيد عسكري قرب محطة بوشهر جنوب غربي ، مشيرة إلى أن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع لمؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، جرى خلاله تبادل المعلومات بشأن آخر التطورات.



وشددت الوكالة على أنه لا ينبغي لأي "عمل عسكري" أن يعرّض سلامة المنشآت النووية وأمنها للخطر، مؤكدة ضرورة تمكين العاملين فيها من أداء مهامهم الحيوية في بيئة آمنة.

