الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض

قالت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في لوكالة " "، الثلاثاء، إن شددت ‌موقفها من التفاوض منذ بدء الحرب وذلك بسبب تزايد نفوذ على عملية صنع القرار، مؤكدة أن طهران ستطلب تنازلات كبيرة من إذا أدت جهود الوساطة إلى مفاوضات جادة.



وذكرت المصادر أن إيران لن تطالب في أي محادثات مع الولايات المتحدة بإنهاء الحرب فحسب، بل بتنازلات أيضا من المرجح أن تشكل خطوطا حمراء للرئيس الأميركي مثل ضمانات بعد القيام بأي عمل عسكري في وتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب والسيطرة الرسمية على .



وأضافت أن إيران سترفض أيضا التفاوض على أي قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية، وهي مسألة اعتبرتها طهران خطا أحمر خلال المحادثات التي كانت جارية عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها الشهر الماضي. (سكاي نيوز)



