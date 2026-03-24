|
عربي-دولي

الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض

Lebanon 24
24-03-2026 | 17:59
الحرس الثوري يضغط لتشديد شروط التفاوض
قالت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في طهران لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن إيران شددت ‌موقفها من التفاوض منذ بدء الحرب وذلك بسبب تزايد نفوذ الحرس الثوري على عملية صنع القرار، مؤكدة أن طهران ستطلب تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة إذا أدت جهود الوساطة إلى مفاوضات جادة.

وذكرت المصادر أن إيران لن تطالب في أي محادثات مع الولايات المتحدة بإنهاء الحرب فحسب، بل بتنازلات أيضا من المرجح أن تشكل خطوطا حمراء للرئيس الأميركي دونالد ترامب مثل ضمانات بعد القيام بأي عمل عسكري في المستقبل وتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب والسيطرة الرسمية على مضيق هرمز.

وأضافت أن إيران سترفض أيضا التفاوض على أي قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية، وهي مسألة اعتبرتها طهران خطا أحمر خلال المحادثات التي كانت جارية عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها الشهر الماضي. (سكاي نيوز)
 
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: المفاوضات تنحصر على الملف النووي ولا تفاوض على قدرات الردع
نتنياهو بجلسة الحكومة: نوبات الحرس في الحرس الثوري قصيرة جدًا
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
سلام: الحرس الثوري هو من اطلق المسيّرات من لبنان على قبرص وعناصر الحرس الثوري يقيمون بطريقة غير شرعية في لبنان
