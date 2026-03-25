مؤقتًا.. عراقجي وقاليباف خارج دائرة الاستهداف

في وقت تتواصل فيه الحرب في ، أفادت تقارير بأن وإسرائيل منحتا حصانة مؤقتة لاثنين من كبار المسؤولين الإيرانيين، بالتزامن مع مفاوضات جارية مع طهران.



وذكرت "القناة 14" أن المسؤولين هما عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مشيرة إلى أن الحصانة تمتد لخمسة أيام على الأقل وتغطي فترة الجولة الحالية من المحادثات. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو أو إيران بشأن هذا الترتيب.



في المقابل، قال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إن مشاركة جي دي فانس في المفاوضات مع إيران تبقى محتملة، موضحاً أن ستيف ويتكوف، مستشار الرئيس ، هو من أوصى بإشراكه.



ونقل الموقع أيضاً عن مسؤول في أن العملية البرية داخل إيران لا تزال خياراً قائماً، لكن لم يحسم قراره بعد، مع تأكيده أن الرئيس الأميركي متفائل بفرص التفاوض، وأن اجتماع باكستان لا يزال ممكناً من دون قرار نهائي حتى الآن.



كما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطّلعة، بوجود آلية يجري العمل عليها لوقف النار في إيران، يتولاها مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وبموافقة الرئيس الأميركي.



وبحسب هذه الآلية، يفترض إعلان وقف لإطلاق النار لمدة شهر، تُجرى خلاله مفاوضات حول اتفاق من 15 بنداً، قيل إنه يشبه إلى حد بعيد التفاهمات التي جرى التوصل إليها في غزة ولبنان.



وفي موازاة ذلك، يستمر وصول الجنود إلى المنطقة، فيما أشار مسؤول في البنتاغون إلى "نيويورك تايمز" إلى أن موقع المظليين الأميركيين سيكون قرب إيران. (العربية)

