ترامب يدعم أوربان.. تأييد أميركي قبل انتخابات المجر

أعرب الرئيس الأميركي عن دعمه لرئيس الوزراء المجري قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، مشيداً به بوصفه "قائداً قوياً وفعّالاً" وصاحب "سجل حافل بالإنجازات".



وقال ، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن أوربان يعمل على حماية ، وتنمية اقتصادها، وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة، ووقف الهجرة غير الشرعية، وضمان سيادة القانون والنظام، معتبراً أن العلاقات بين وبودابست بلغت مستويات جديدة من التعاون خلال عهده، بفضل أوربان.



وأضاف أنه تشرف بتلقي دعم أوربان له في انتخابات عام 2022، وأنه يردّ اليوم بالمثل، داعياً المجريين إلى التصويت له في انتخابات 12 نيسان 2026، ومؤكداً أنه يمنحه "تأييداً كاملاً ومطلقاً" لإعادة انتخابه رئيساً للوزراء.



ويرتبط ترامب وأوربان بتحالف سياسي وأيديولوجي وثيق، إذ يصف أوربان الرئيس الأميركي بأنه "أخ روحي"، ويتبنى مواقف متقاربة معه، وخصوصاً في ما يتعلق بتقليص المساعدات لأوكرانيا.



ويواجه أوربان، الذي يتولى السلطة منذ 16 عاماً، اختباراً انتخابياً صعباً في المقبلة، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى تقدم منافسه بيتر ماجار وحزبه "تيزا - الاحترام والحرية" بفارق يتراوح بين 9 و11 نقطة مئوية. (العين)

