تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يدعم أوربان.. تأييد أميركي قبل انتخابات المجر
Lebanon 24
25-03-2026
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن دعمه لرئيس الوزراء المجري
فيكتور أوربان
قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، مشيداً به بوصفه "قائداً قوياً وفعّالاً" وصاحب "سجل حافل بالإنجازات".
وقال
ترامب
، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن أوربان يعمل على حماية
المجر
، وتنمية اقتصادها، وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة، ووقف الهجرة غير الشرعية، وضمان سيادة القانون والنظام، معتبراً أن العلاقات بين
واشنطن
وبودابست بلغت مستويات جديدة من التعاون خلال عهده، بفضل أوربان.
وأضاف أنه تشرف بتلقي دعم أوربان له في انتخابات عام 2022، وأنه يردّ اليوم بالمثل، داعياً المجريين إلى التصويت له في انتخابات 12 نيسان 2026، ومؤكداً أنه يمنحه "تأييداً كاملاً ومطلقاً" لإعادة انتخابه رئيساً للوزراء.
ويرتبط ترامب وأوربان بتحالف سياسي وأيديولوجي وثيق، إذ يصف أوربان الرئيس الأميركي بأنه "أخ روحي"، ويتبنى مواقف متقاربة معه، وخصوصاً في ما يتعلق بتقليص المساعدات لأوكرانيا.
ويواجه أوربان، الذي يتولى السلطة منذ 16 عاماً، اختباراً انتخابياً صعباً في
الانتخابات البرلمانية
المقبلة، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى تقدم منافسه بيتر ماجار وحزبه "تيزا - الاحترام والحرية" بفارق يتراوح بين 9 و11 نقطة مئوية. (العين)
Advertisement
مجلس النواب التركي يُؤيّد تقريرا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
واشنطن: من المرجّح إجراء انتخابات في فنزويلا قبل انتهاء ولاية ترامب
الرئيس السنيورة من عين التينة: ندعم الاجراءات اللازمة لعدم تحمل لبنان المخاطر ونؤيد قرارات الحكومة
رؤساء الحكومة السابقون: نعلن تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كل الاراضي كما ندعو الى تأييد لبناني وطني كبير داعم لهذه الاجراءات
كانا يعملان بتوجيه من وزارة الدفاع.. إسرائيل تستهدف موقعين لإنتاج الصواريخ في طهران
حريق كشف المستور.. أعطال تلاحق "جيرالد آر فورد"
إيران: السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور مضيق هرمز
أدرعي يبرر إخلاء صور.. ويزعم: "حزب الله" متوضع بين المدنيين
إيران تنفي التفاوض مع واشنطن.. وتؤكد دور الوسطاء لوقف الحرب
Advertisement
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24