عربي-دولي

ترامب يدعم أوربان.. تأييد أميركي قبل انتخابات المجر

Lebanon 24
25-03-2026 | 00:29
ترامب يدعم أوربان.. تأييد أميركي قبل انتخابات المجر
ترامب يدعم أوربان.. تأييد أميركي قبل انتخابات المجر photos 0
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، مشيداً به بوصفه "قائداً قوياً وفعّالاً" وصاحب "سجل حافل بالإنجازات".

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن أوربان يعمل على حماية المجر، وتنمية اقتصادها، وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة، ووقف الهجرة غير الشرعية، وضمان سيادة القانون والنظام، معتبراً أن العلاقات بين واشنطن وبودابست بلغت مستويات جديدة من التعاون خلال عهده، بفضل أوربان.

وأضاف أنه تشرف بتلقي دعم أوربان له في انتخابات عام 2022، وأنه يردّ اليوم بالمثل، داعياً المجريين إلى التصويت له في انتخابات 12 نيسان 2026، ومؤكداً أنه يمنحه "تأييداً كاملاً ومطلقاً" لإعادة انتخابه رئيساً للوزراء.

ويرتبط ترامب وأوربان بتحالف سياسي وأيديولوجي وثيق، إذ يصف أوربان الرئيس الأميركي بأنه "أخ روحي"، ويتبنى مواقف متقاربة معه، وخصوصاً في ما يتعلق بتقليص المساعدات لأوكرانيا.

ويواجه أوربان، الذي يتولى السلطة منذ 16 عاماً، اختباراً انتخابياً صعباً في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى تقدم منافسه بيتر ماجار وحزبه "تيزا - الاحترام والحرية" بفارق يتراوح بين 9 و11 نقطة مئوية. (العين)
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب التركي يُؤيّد تقريرا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: من المرجّح إجراء انتخابات في فنزويلا قبل انتهاء ولاية ترامب
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السنيورة من عين التينة: ندعم الاجراءات اللازمة لعدم تحمل لبنان المخاطر ونؤيد قرارات الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الحكومة السابقون: نعلن تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كل الاراضي كما ندعو الى تأييد لبناني وطني كبير داعم لهذه الاجراءات
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
05:47 | 2026-03-25
Lebanon24
05:40 | 2026-03-25
Lebanon24
05:26 | 2026-03-25
Lebanon24
05:17 | 2026-03-25
Lebanon24
05:13 | 2026-03-25
Lebanon24
05:11 | 2026-03-25
