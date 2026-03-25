عربي-دولي
إيران: السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور مضيق هرمز
Lebanon 24
25-03-2026
|
05:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بعثة
إيران
لدى
الأمم المتحدة
أن السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور
مضيق هرمز
بأمان، شرط التنسيق مع السلطات
الإيرانية
والالتزام بالتعليمات المعلنة.
وأوضحت البعثة أن هذا يشمل السفن المملوكة أو المرتبطة بدول أخرى، ما دامت لا تشارك في أعمال عدائية ضد إيران ولا تدعمها، وتلتزم بالكامل بلوائح السلامة والأمن، وفق ما نقلته "
روسيا اليوم
".
وكانت
القوات البحرية
التابعة لـ"
الحرس الثوري
" قد أكدت في وقت سابق أن مرور أي سفينة عبر المضيق يحتاج إلى تنسيق كامل مع إيران، مشيرة إلى إعادة سفينة حاويات بعدما لم تحصل على تصريح عبور.
وفي السياق، ذكرت وكالة "
بلومبرغ
" أن إيران بدأت فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية المارة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تشددها في التعامل مع أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.
وبحسب مصادر مطلعة، طُلبت مبالغ تصل إلى "مليوني دولار" للرحلة الواحدة بشكل مؤقت، بما يشبه رسوماً غير رسمية على المرور عبر المضيق.
