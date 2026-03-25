إيران: السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور مضيق هرمز

أعلنت بعثة لدى أن السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور بأمان، شرط التنسيق مع السلطات والالتزام بالتعليمات المعلنة.



وأوضحت البعثة أن هذا يشمل السفن المملوكة أو المرتبطة بدول أخرى، ما دامت لا تشارك في أعمال عدائية ضد إيران ولا تدعمها، وتلتزم بالكامل بلوائح السلامة والأمن، وفق ما نقلته " ".



وكانت التابعة لـ" " قد أكدت في وقت سابق أن مرور أي سفينة عبر المضيق يحتاج إلى تنسيق كامل مع إيران، مشيرة إلى إعادة سفينة حاويات بعدما لم تحصل على تصريح عبور.



وفي السياق، ذكرت وكالة " " أن إيران بدأت فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية المارة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تشددها في التعامل مع أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.



وبحسب مصادر مطلعة، طُلبت مبالغ تصل إلى "مليوني دولار" للرحلة الواحدة بشكل مؤقت، بما يشبه رسوماً غير رسمية على المرور عبر المضيق.

