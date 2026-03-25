Najib Mikati
عربي-دولي

إيران: السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور مضيق هرمز

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:26
إيران: السفن التي لا تُصنّف معادية يمكنها عبور مضيق هرمز
أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن السفن التي لا تُصنّف "معادية" يمكنها عبور مضيق هرمز بأمان، شرط التنسيق مع السلطات الإيرانية والالتزام بالتعليمات المعلنة.

وأوضحت البعثة أن هذا يشمل السفن المملوكة أو المرتبطة بدول أخرى، ما دامت لا تشارك في أعمال عدائية ضد إيران ولا تدعمها، وتلتزم بالكامل بلوائح السلامة والأمن، وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وكانت القوات البحرية التابعة لـ"الحرس الثوري" قد أكدت في وقت سابق أن مرور أي سفينة عبر المضيق يحتاج إلى تنسيق كامل مع إيران، مشيرة إلى إعادة سفينة حاويات بعدما لم تحصل على تصريح عبور.

وفي السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن إيران بدأت فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية المارة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تشددها في التعامل مع أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.

وبحسب مصادر مطلعة، طُلبت مبالغ تصل إلى "مليوني دولار" للرحلة الواحدة بشكل مؤقت، بما يشبه رسوماً غير رسمية على المرور عبر المضيق.
مواضيع ذات صلة
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: السفن غير المعادية بإمكانها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: السفن التي تريد عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: على كافة السفن أن تلتزم بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تبدي استعدادها للسماح للسفن اليابانية بعبور مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24

