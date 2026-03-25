تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

من هو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط؟

Lebanon 24
25-03-2026 | 13:28
A-
A+
من هو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط؟
من هو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً له لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذّراً من أن "العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً".

وقال غوتيريش لصحفيين إنه على اتصال وثيق مع العديد من الأطراف في المنطقة وحول العالم، وإن هناك عدداً من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام.


وأضاف أن هذه الجهود يجب أن تنجح، وحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يعرقل حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي.


وتابع خلال تصريحات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "حان وقت التوقف عن التصعيد... والبدء في الدبلوماسية".


وقال إن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وإن أرنو سيفعل "كل ما في وسعه" لدعم جهود السلام.


وتقول الأمم المتحدة إن أرنو يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في الدبلوماسية الدولية تركز على التسويات السلمية والوساطة، وفي بعثات الأمم المتحدة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.


وكانت آخر مهمة له في عام 2021 عندما كان مبعوثا شخصيا لغوتيريش إلى أفغانستان وقضايا المنطقة. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
غوتيريش يعين الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو مبعوثا شخصيا له في صراع الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شكوى من وزارة الخارجية الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: استهداف عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في السودان غير مقبول
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى "حزب الله" وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

النفط والغاز

الشرق الأوسط

الأمين العام

دبلوماسي

نيويورك

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:12 | 2026-03-25
Lebanon24
17:01 | 2026-03-25
Lebanon24
17:00 | 2026-03-25
Lebanon24
16:45 | 2026-03-25
Lebanon24
15:55 | 2026-03-25
Lebanon24
15:30 | 2026-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24