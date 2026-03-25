من هو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط؟

عيّن أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً له لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ، محذّراً من أن "العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً".



وقال غوتيريش لصحفيين إنه على اتصال وثيق مع العديد من الأطراف في المنطقة وحول العالم، وإن هناك عدداً من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام.





وأضاف أن هذه الجهود يجب أن تنجح، وحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يعرقل حركة والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي.





وتابع خلال تصريحات في مقر بنيويورك: "حان وقت التوقف عن التصعيد... والبدء في الدبلوماسية".





وقال إن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وإن أرنو سيفعل "كل ما في وسعه" لدعم جهود السلام.





وتقول الأمم المتحدة إن أرنو يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في الدبلوماسية الدولية تركز على التسويات السلمية والوساطة، وفي بعثات الأمم المتحدة إلى وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.





وكانت آخر مهمة له في عام 2021 عندما كان مبعوثا شخصيا لغوتيريش إلى أفغانستان وقضايا المنطقة. (العربية)

