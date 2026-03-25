Advertisement

لبنان

الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)

Lebanon 24
25-03-2026 | 15:16
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـحزب الله (صور)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف اغتيال رموز وقيادات في الدولة، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة قادها جهاز أمن الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من ضبط شبكة تضم 6 أشخاص داخل البلاد، بينهم 5 مواطنين وشخص غير كويتي مسحوبة جنسيته، إلى جانب تحديد هوية 14 متهماً فارّين خارج الكويت، بينهم مواطنون وأشخاص من جنسيات مختلفة، بينها الإيرانية واللبنانية.

وأكدت التحقيقات ارتباط الشبكة بتنظيم "حزب الله"، حيث خططت لتنفيذ عمليات اغتيال وتجنيد عناصر لتنفيذ هذه المهام، فيما أقرّ المتهمون بالتخابر والانضمام إلى التنظيم، وتلقي تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد شملت استخدام الأسلحة والمتفجرات وأساليب المراقبة والاغتيال.

وأشارت الوزارة إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع استمرار الملاحقات الأمنية لتعقّب بقية المتورطين داخل وخارج البلاد.

وشددت وزارة الداخلية على أن أمن الكويت "خط أحمر لا يقبل المساس"، معتبرة أن ما قامت به الخلية يشكّل "خيانة عظمى" ومحاولة مباشرة للنيل من استقرار البلاد، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي بحزم لأي تهديدات إرهابية.

















Advertisement
