موقع أميركي: البنتاغون يستعدّ للضربة النهائيّة في حرب إيران

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها إن " يستعد لتوجيه "الضربة القاضية" الكبرى في الحرب مع ".

وقالت المصادر إن "الضربة القاضية التي تستعد لتوجيهها قد تشمل استخدام وحملة قصف كبيرة ضد إيران".

وأضافت المصادر: "الجيش الأميركي أعد خططا لعمليات برية في عمق الأراضي لتأمين اليورانيوم العالي التخصيب".

وتابعت المصادر: "التصعيد العسكري ضد قد يتزايد إذا لم يحرز تقدم في المحادثات وإذا بقي مغلقا".