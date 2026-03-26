روسيا تعزّز مسيّرات "شاهد" الإيرانية بتكنولوجيا أميركية متطورة وفتّاكة.. موقع إسرائيلي يكشف!

وبحسب ما نقل موقع "نتسيف" ، فإن معظم المكوّنات الإلكترونية الـ62 التي تستخدمها في تصنيع هذه المسيّرات تعود إلى مصادر أجنبية، أبرزها وسويسرا والصين، مشيرًا إلى أن روسيا تعتمد على شركات وهمية مسجلة في دول أخرى لتأمين هذه القطع.ولفت الموقع، القريب من أوساط أمنية في تل أبيب، إلى أن موسكو تستفيد من ثغرات في نظام المفروضة عليها، إضافة إلى ضعف آليات تنفيذها، لتسهيل تمرير هذه الصفقات.واعتبر هذه المعلومات دليلا على العمل المشترك بين روسيا وإيران في تحديث المنظومات العسكرية، التي تشكل تهديدًا محتملًا على مناطق أخرى من العالم.ولفت إلى شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران؛ مؤكدًا أنه "إلى جانب مساعدة على تحديث ترسانتها من الأسلحة، تزودها موسكو بقطع غيار الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، لمساعدتها في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل".ومن رحم هذه الشراكة، استوردت روسيا آلاف المسيَّرات من طراز "شاهد"، واستخدمها الكرملين في شن سلسلة هجمات على ، قبل نقل خطوط إنتاج المسيَّرات ذاتها من طهران إلى موسكو، وتحويل "شاهد" بفضل التقنيات التكنولوجية الأمريكية إلى سلاح أكثر فتكًا.وقبل دمجها في "شاهد"، أجرت روسيا تجاربَ على مسيَّراتها من طراز "لانسيت"، ونظيرتها الأصغر حجمًا "سكالبل"، بعد تزويدها بتقنيات الذكاء الصناعي، وفق مصادر التقرير الاسرائيلي.ويعمل على المسيَّرات عبر عناصر توجيه ذاتية، اعتمادًا على تقنية "Nvidia Jetson"، وهي لوحة كمبيوتر شائعة مصممة للذكاء الصناعي والروبوتات. (آرم نيوز)