عربي-دولي

برؤوس حربية ثقيلة قادرة على اختراق الدفاعات.. إيران تطوّر صواريخها الموجّهة نحو إسرائيل!

26-03-2026 | 06:31
شهدت الصواريخ الإيرانية الموجّهة نحو إسرائيل تطورًا لافتًا، إذ باتت مزوّدة برؤوس حربية منشطرة تضم كتلًا متفجرة ثقيلة.


في السابق، كانت هذه الرؤوس تحتوي على عشرات الذخائر الصغيرة، يتراوح وزن الواحدة منها بين 18 و20 كيلوغرامًا، إلا أنها استُبدلت حاليًا بكتل متفجرة يصل وزن كل منها إلى نحو 100 كيلوغرام.


ووفق معلومات متداولة عبر الإنترنت، استُخدم هذا الطراز يوم الثلاثاء الماضي في الضربة التي استهدفت تل أبيب. ويرجّح خبراء عسكريون أن الهجوم نُفّذ باستخدام صاروخ "Sejil" الباليستي ثنائي المراحل، العامل بالوقود الصلب، ويبلغ وزنه نحو 25 طنًا.


ولم تكن هناك أي معطيات سابقة حول هذه النسخة المطوّرة، القادرة ليس فقط على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، بل أيضًا على إيصال رؤوس حربية ثقيلة إلى أهدافها.


ويُحتمل أن يكون تطويرها قد تم مؤخرًا، وربما خلال الأسابيع الأخيرة التي تلت اندلاع التصعيد الأميركي-الإسرائيلي.


في المقابل، تواصل كل من إسرائيل والولايات المتحدة الإعلان بشكل يومي عن استهداف البرنامج الصاروخي الإيراني، إلا أن المؤشرات تفيد بأن المهندسين الإيرانيين مستمرون في تطوير نماذج جديدة داخل منشآت محصّنة تحت الأرض، مع ترقّب الكشف عن استخدامها في وقت قريب. (روسيا اليوم) 
المخابرات الوطنية الأميركية: إيران كانت تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وتقليدية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تطور صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا في الموجة ٥٨ صواريخ خرمشهر فائقة الثقل برأس حربي يزن طنين وصواريخ قادر
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: استخدمنا في الموجة ٤٤ صواريخ دقيقة وثقيلة من طراز خرمشهر وخيبر شكن وفتاح وعماد
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2026-03-26
Lebanon24
10:17 | 2026-03-26
Lebanon24
10:14 | 2026-03-26
Lebanon24
10:01 | 2026-03-26
Lebanon24
09:47 | 2026-03-26
Lebanon24
09:34 | 2026-03-26
