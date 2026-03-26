عربي-دولي

"قرصان السفن".. من هو علي تنكسيري مهندس إغلاق هرمز؟

Lebanon 24
26-03-2026 | 07:48
قرصان السفن.. من هو علي تنكسيري مهندس إغلاق هرمز؟
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري في غارة جوية.

وقال كاتس في بيان مصور، "الليلة الماضية، وفي ضربة دقيقة وقاضية، قام الجيش الإسرائيلي بتصفية قائد بحرية الحرس الثوري، تنكسيري، إلى جانب ضباط كبار في القيادة البحرية".


مهندس إغلاق هرمز

تولى القائد القتيل، علي رضا تنكسيري، منصبه القيادي في الحرس الثوري الإيراني منذ 23 آب 2018، بعد مصادقة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، في خطوة عكست مواقفه المتشددة تجاه الولايات المتحدة وأوروبا، والغرب عمومًا.

وبحسب قناة "العالم"، كان تنكسيري من أبرز المنتقدين للنشاط الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكّدًا في مقابلة مع فضائية إيرانية مقربة من النظام على ضرورة "مراقبة السفن المارة في الخليج العربي ومضيق هرمز"، معتبرًا أن السيطرة على هذه المنطقة "جزء لا يتجزأ من استراتيجية إيران الأمنية".

ويبدو أن تنكسيري كان يسعى لاستغلال الموقع الجغرافي لإيران لفرض الهيمنة على حركة الملاحة الدولية، وهو ما يعكسه اليوم أسلوب الحرس الثوري في شل حركة الملاحة بالمضيق عبر تلغيمه وأنشطة هجومية أخرى.

هذا التركيز جعل الولايات المتحدة وأوروبا تصفه بـ "أبرز قراصنة السفن في مضيق هرمز"، إذ نسب إليه مسؤولية الهجمات على السفن في المياه الدولية.


وعليه، فرضت الإدارة الأميركية في 24 حزيران 2019 عقوبات على تنكسيري وعدد من قادة الحرس الثوري، متهمة إياه بـ "تهديد الملاحة في المياه الدولية".

أما الاتحاد الأوروبي، فوسع نطاق عقوباته في 20 تموز 2023 لتشمل ليس فقط "جرائم القرصنة"، بل أيضًا أدلة على تورطه في نقل منظومات دفاع جوي إلى سوريا وطائرات مسيّرة إلى روسيا.

ويعود أصل علي رضا تنكسيري إلى منطقة "تانغستن" الساحلية في محافظة بوشهر عام 1962، لكنه انتقل في طفولته مع عائلته إلى محافظة خوزستان، حيث كان يعمل والده في منطقة أرفاند-كانار.

تدرج تنكسيري في المناصب العسكرية داخل الحرس الثوري، حتى تولى قيادة المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس بين 2006 و2010، ثم شغل منصب نائب قائد القوات البحرية للحرس في حزيران 2010، قبل أن يصبح في 23 آب 2018 القائد السادس للبحرية التابعة للحرس الثوري، حتى اغتالته إسرائيل اليوم الخميس بغارة جوية على منطقة بندر عباس، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. (آرم نيوز) 

