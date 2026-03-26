عربي-دولي

إيران ترد على المقترح الأميركي بشروط صارمة لوقف التصعيد

Lebanon 24
26-03-2026 | 10:01
إيران ترد على المقترح الأميركي بشروط صارمة لوقف التصعيد
كشفت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أن طهران قدّمت رداً رسمياً على المقترح الأميركي المتعلق بتهدئة التصعيد، واضعة مجموعة من الشروط الأساسية لبحث أي تسوية محتملة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع أن  إيران شددت في ردها على ضرورة تهيئة "ظروف واقعية" تضمن عدم تكرار الحرب مستقبلاً، إلى جانب الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء التصعيد العسكري.

وأوضح المصدر أن طهران أكدت أيضاً على وجوب الوقف الفوري لما وصفته بـ"العدوان"، بما في ذلك عمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات داخل إيران، معتبرة أن استمرار هذه العمليات يقوض أي مسار تفاوضي، مضيفا أن الرد الإيراني شدد على أن يشمل إنهاء الحرب جميع الجبهات بما فيها "فصائل المقاومة".

وأشار إلى أن القيادة الإيرانية تنتظر حالياً رد الطرف الآخر على موقفها، في ظل ترقب إقليمي ودولي لمآلات هذا المسار، الذي قد يحدد اتجاهات المرحلة المقبلة، سواء نحو التهدئة أو استمرار المواجهة.

كما أشار المصدر إلى أن  إيران "تؤكد ضرورة الاعتراف بحقها في فرض سيادتها على مضيق هرمز باعتباره حقا طبيعيا وقانونيا".

وقال المصدر إن هذه الشروط تأتي في ظل شكوك حول الموقف الأميركي، حيث أن واشنطن بدأت عملية عسكرية سابقة خلال فترات تفاوض وما يجري حاليا قد يكون تمهيدا لتصعيد جديد.

وأضاف، أنه إذا كانت إيران تشك قبل حرب الـ12 يوما في المفاوضات فإنها اليوم صارت تشك في نية واشنطن. (ارم نيوز)
