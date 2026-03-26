تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد حديثه عن "هدية".. ما الذي تلقّاه ترامب من إيران؟

Lebanon 24
26-03-2026 | 10:14
A-
A+
بعد حديثه عن هدية.. ما الذي تلقّاه ترامب من إيران؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت صحيفة إسرائيلية تفاصيل ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الهدية" التي أعلن، في تصريح غامض الثلاثاء، أنه تلقاها من طهران، والتي دفعته إلى التفاعل مع المساعي الدبلوماسية الهادفة لوقف الحرب على إيران.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن هذه "الهدية" تقتصر على سماح إيران بمرور آمن لعدد محدود من ناقلات الوقود عبر مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: "عندما بدأت إدارة ترامب توجيه رسائل إلى إيران عبر وسطاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، لبحث ما إذا كان هناك مخرج دبلوماسي من الحرب، طلبت من طهران أن تقدم بادرة حسن نية".


وفي محاولة لتبرير قراره المضي قدمًا في محادثات دبلوماسية مع إيران، قال ترامب للصحافيين، أول أمس الثلاثاء، إن "طهران فعلت شيئًا مذهلًا بالأمس. قدموا لنا هدية قيمتها مبلغ ضخم من المال. وقد وصلت اليوم".


وأضاف: "أعطونا هذا، وقالوا إنهم سيعطونه. هذا أخبرني بشيء واحد. أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين".


ورفض ترامب في تصريحاته الخوض في تفاصيل ماهية الهدية، باستثناء الإشارة إلى أنها "تتعلق بالنفط والغاز ومضيق هرمز".


وإلى جانب المسؤول الأميركي، قال مصدر عربي للصحيفة الاسرائيلية، إن "إيران ردّت على الطلب الأميركي بالموافقة على مرور بضع ناقلات وقود، ليست أميركية أو إسرائيلية من مضيق هرمز، للمساعدة على تهدئة الأسواق العالمية".


ولفتت الصحيفة إلى أن المصدر العربي، أقر بأنه لا يتوقع أن ينطوي المرور الآمن لعدد قليل من ناقلات النفط على تأثير كبير أو طويل الأمد في أسعار النفط العالمية.


ورأى أن "إيران لا تزال غير مستعدة لتقديم هذا التنازل مع استمرار هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل العسكرية على أراضيها".


وخلص إلى أن "التأثير المحدود لـ"الهدية"، يفسِّر سبب حرص ترامب على تفادي تحديد هويتها بالضبط".


وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.

Advertisement
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

دبلوماسي

إسرائيل

دونالد

الغاز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:26 | 2026-03-26
Lebanon24
13:25 | 2026-03-26
Lebanon24
13:03 | 2026-03-26
Lebanon24
13:00 | 2026-03-26
Lebanon24
12:53 | 2026-03-26
Lebanon24
12:29 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24