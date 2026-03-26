عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: إيران فقدت قدراتها البحرية والدفاعية في هرمز

26-03-2026 | 11:47
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن بلاده ترحب بأي صفقة محتملة مع إيران، مؤكداً أن هناك فرصة لتحقيق ذلك، لكن المفاوضات مستمرة “باستخدام القنابل” على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الامريكي أن إيران تكبدت خسائر فادحة وأن الأهداف الأمريكية “بصدد الإنجاز”، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية قضت على أسلحة إيرانية كانت مخبأة في الأنفاق وتعمل على تدمير قواعد الصناعة الحربية.

وتابع المسؤول الأمريكي أن إيران لم يعد لديها دفاعات في مضيق هرمز، وأنها فقدت قدراتها البحرية وكذلك قيادتها العسكرية.

ورأى وزير الحرب الأمريكي أن ما يحدث في إيران نجاح أمريكي صرف، حسب وصفه، وليس فوضى، مستدركا أن العملية العسكرية في إيران ليست حربا بلا نهاية.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنهم سيترقبون ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.

وأضاف ويتكوف بأن واشنطن مررت إلى إيران قائمة المطالب الـ15 عبر الحكومة الباكستانية التي تقوم بدور الوسيط في هذه العملية.
وزير الحرب الأميركي: إيران فقدت قواتها الدفاعية والجوية والبحرية
وزير الحرب الأميركي: نحقق أهدافنا بدقة في إيران حيث ندمر دفاعاتهم الجوية وصواريخهم وقدرتهم البحرية
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: لا ندرس إرسال مدمرة بحرية إلى مضيق هرمز
قائد القيادة المركزية الأميركية: تقييمي العملياتي أن إيران فقدت القدرة على بسط نفوذها البحري بشكل فعال
