وزير الدفاع الأميركي: إيران فقدت قدراتها البحرية والدفاعية في هرمز

قال وزير الحرب الأمريكي إن بلاده ترحب بأي صفقة محتملة مع ، مؤكداً أن هناك فرصة لتحقيق ذلك، لكن المفاوضات مستمرة “باستخدام القنابل” على حد تعبيره.



وأضاف الوزير الامريكي أن إيران تكبدت خسائر فادحة وأن الأهداف “بصدد الإنجاز”، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية قضت على أسلحة إيرانية كانت مخبأة في الأنفاق وتعمل على تدمير قواعد الصناعة الحربية.



وتابع المسؤول الأمريكي أن إيران لم يعد لديها دفاعات في ، وأنها فقدت قدراتها البحرية وكذلك قيادتها العسكرية.



ورأى وزير الحرب الأمريكي أن ما يحدث في إيران نجاح صرف، حسب وصفه، وليس فوضى، مستدركا أن العملية العسكرية في إيران ليست حربا بلا نهاية.



من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إنهم سيترقبون ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.



وأضاف ويتكوف بأن مررت إلى إيران قائمة المطالب الـ15 عبر الحكومة الباكستانية التي تقوم بدور الوسيط في هذه العملية.



