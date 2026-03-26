ترامب يتحدث عن هدية ايرانية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجري "محادثات مهمة للغاية" مع إيران، مشيراً إلى أن طهران قدمت ما وصفه بـ"هدية" تمثلت في السماح بعبور ناقلات نفط.
وأوضح أن هذه "الهدية" شملت عبور 10 ناقلات نفط عبر مضيق هرمز، كانت 8 منها ترفع علم باكستان.
وأضاف ترامب أنه "لا ينبغي لإيران فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، لكنها تفعل ذلك"، معتبراً أن "السيطرة على نفط إيران خيار مطروح".
وفي سياق متصل، قال إن الولايات المتحدة "دمرت الكثير من مخزون إيران من الصواريخ الباليستية ومصانعها، وكذلك القدرات المرتبطة بالطائرات المسيّرة"، مضيفاً أنه "تم تدمير جميع القوارب الإيرانية المخصصة لزرع الألغام"، لكنه أشار إلى عدم وجود معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت إيران قد نشرت ألغاماً في المضيق.