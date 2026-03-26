ترامب يتحدث عن هدية ايرانية

أكد الرئيس الأميركي ، أن تجري "محادثات مهمة للغاية" مع ، مشيراً إلى أن قدمت ما وصفه بـ"هدية" تمثلت في السماح بعبور ناقلات نفط.

وأوضح أن هذه "الهدية" شملت عبور 10 ناقلات نفط عبر ، كانت 8 منها ترفع علم باكستان.

وأضاف أنه "لا ينبغي لإيران فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، لكنها تفعل ذلك"، معتبراً أن "السيطرة على نفط إيران خيار مطروح".

وفي سياق متصل، قال إن الولايات المتحدة "دمرت الكثير من مخزون إيران من الصواريخ الباليستية ومصانعها، وكذلك القدرات المرتبطة بالطائرات المسيّرة"، مضيفاً أنه "تم تدمير جميع القوارب المخصصة لزرع الألغام"، لكنه أشار إلى عدم وجود معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت إيران قد نشرت ألغاماً في المضيق.