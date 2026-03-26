لقاء بين رئيس وزراء قطر ووزير الحرب الأميركي في واشنطن

بحث ، بن بن جاسم ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تطورات المنطقة في .

وأوضحت الخارجية أن اللقاء استعرض علاقات التعاون الإستراتيجية والوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والأمنية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بيان الخارجية القطرية.