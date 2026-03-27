عربي-دولي

حتى 6 نيسان.. ترامب يُقرر تعليق خطط استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام

Lebanon 24
27-03-2026 | 00:37
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 نيسان 2026.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وتابع أن "المفاوضات جارية. وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام المضللة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد".

وكان ⁠ترامب، قد قال أمس الخميس، إن المفاوضين الإيرانيين "يتوسلون" للتوصل إلى اتفاق في ظل ما ‌وصفه بـ"الهزيمة العسكرية الساحقة".

ونفى ترامب صحة ‌ما ‌تقوله طهران من أنها تدرس فقط مقترحا من ‌واشنطن.
 
