حتى 6 نيسان.. ترامب يُقرر تعليق خطط استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام

قرر الرئيس الأميركي أمس الخميس تعليق تدمير محطات لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 نيسان 2026.وقال في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة ، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ".وتابع أن "المفاوضات جارية. وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها المضللة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد".وكان ⁠ترامب، قد قال أمس الخميس، إن المفاوضين الإيرانيين "يتوسلون" للتوصل إلى اتفاق في ظل ما ‌وصفه بـ"الهزيمة العسكرية الساحقة".ونفى ترامب صحة ‌ما ‌تقوله من أنها تدرس فقط مقترحا من ‌ .