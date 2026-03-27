Advertisement
عربي-دولي
الخط الأصفر يتمدد في غزة.. من منطقة عازلة إلى واقع عسكري ثابت
Lebanon 24
27-03-2026
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتجه الجيش
الإسرائيلي
إلى تثبيت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل
قطاع غزة
كخط دائم، بعدما حوّله من منطقة عازلة مؤقتة إلى محور أساسي لانتشاره العسكري، عبر إنشاء 32 موقعاً عسكرياً وإقامة جدار ترابي بطول 17 كيلومتراً على امتداده.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، تسارع هذا التثبيت في الأشهر الأخيرة، حتى بات الخط يشكل مركز الانتشار الإسرائيلي داخل القطاع. وكان هذا الخط قد طُرح في البداية كترتيب مؤقت في إطار وقف إطلاق النار، يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة
الإسرائيلية
وتلك التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.
وفي 17 شباط، أعلن
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل
كاتس أن
إسرائيل
لن تتراجع "مليمترًا واحدًا" عن هذا الخط قبل نزع سلاح "
حماس
". كما أشار التقرير إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني قربه خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا التطور وسط اتهامات بانتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول، أسفرت، وفق بيانات
وزارة الصحة
، عن مقتل 691 فلسطينياً وإصابة 1876 آخرين حتى 18 آذار. أما الحرب الأوسع على غزة منذ تشرين الأول 2023، فقد أوقعت أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، إضافة إلى تدمير يقدّر بنحو 90% من البنية التحتية المدنية.
في المقابل، واصلت
أنقرة
إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مطالبة بوقف استهداف البنية التحتية المدنية وحماية الحقوق
الفلسطينية
. واعتبر مسؤولون أتراك أن ترسيخ "الخط الأصفر" يمثل خطوة إضافية نحو التفتيت الدائم للأراضي الفلسطينية، محذرين من أنه يقوض فرص قيام حل الدولتين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ: قتلنا عنصراً في منطقة الخطّ الأصفر اقترب من قواتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: قتلنا عنصراً في منطقة الخطّ الأصفر اقترب من قواتنا
27/03/2026 15:37:45
27/03/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يواصل مهاجمة أهداف في قطاع غزة خارج مناطق "الخط الأصفر"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يواصل مهاجمة أهداف في قطاع غزة خارج مناطق "الخط الأصفر"
27/03/2026 15:37:45
27/03/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
Lebanon 24
أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
27/03/2026 15:37:45
27/03/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان تعمل على إنشاء منطقة عازلة
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان تعمل على إنشاء منطقة عازلة
27/03/2026 15:37:45
27/03/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
09:28 | 2026-03-27
27/03/2026 09:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
08:57 | 2026-03-27
27/03/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
08:40 | 2026-03-27
27/03/2026 08:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
08:31 | 2026-03-27
27/03/2026 08:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-27
27/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
11:07 | 2026-03-26
26/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
09:37 | 2026-03-26
26/03/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
09:28 | 2026-03-27
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
08:57 | 2026-03-27
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
08:40 | 2026-03-27
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
08:31 | 2026-03-27
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
08:00 | 2026-03-27
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
07:27 | 2026-03-27
1700 قتيل و"اتهامات بجرائم حرب".. تقرير أممي يكشف حصيلة العنف في السويداء
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
