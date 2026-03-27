الخط الأصفر يتمدد في غزة.. من منطقة عازلة إلى واقع عسكري ثابت

يتجه الجيش إلى تثبيت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل كخط دائم، بعدما حوّله من منطقة عازلة مؤقتة إلى محور أساسي لانتشاره العسكري، عبر إنشاء 32 موقعاً عسكرياً وإقامة جدار ترابي بطول 17 كيلومتراً على امتداده.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، تسارع هذا التثبيت في الأشهر الأخيرة، حتى بات الخط يشكل مركز الانتشار الإسرائيلي داخل القطاع. وكان هذا الخط قد طُرح في البداية كترتيب مؤقت في إطار وقف إطلاق النار، يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة وتلك التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.



وفي 17 شباط، أعلن الإسرائيلي كاتس أن لن تتراجع "مليمترًا واحدًا" عن هذا الخط قبل نزع سلاح " ". كما أشار التقرير إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني قربه خلال الأشهر الماضية.



ويأتي هذا التطور وسط اتهامات بانتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول، أسفرت، وفق بيانات ، عن مقتل 691 فلسطينياً وإصابة 1876 آخرين حتى 18 آذار. أما الحرب الأوسع على غزة منذ تشرين الأول 2023، فقد أوقعت أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، إضافة إلى تدمير يقدّر بنحو 90% من البنية التحتية المدنية.



في المقابل، واصلت إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مطالبة بوقف استهداف البنية التحتية المدنية وحماية الحقوق . واعتبر مسؤولون أتراك أن ترسيخ "الخط الأصفر" يمثل خطوة إضافية نحو التفتيت الدائم للأراضي الفلسطينية، محذرين من أنه يقوض فرص قيام حل الدولتين.

Advertisement