عربي-دولي

الخط الأصفر يتمدد في غزة.. من منطقة عازلة إلى واقع عسكري ثابت

Lebanon 24
27-03-2026 | 03:45
الخط الأصفر يتمدد في غزة.. من منطقة عازلة إلى واقع عسكري ثابت
الخط الأصفر يتمدد في غزة.. من منطقة عازلة إلى واقع عسكري ثابت photos 0
يتجه الجيش الإسرائيلي إلى تثبيت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة كخط دائم، بعدما حوّله من منطقة عازلة مؤقتة إلى محور أساسي لانتشاره العسكري، عبر إنشاء 32 موقعاً عسكرياً وإقامة جدار ترابي بطول 17 كيلومتراً على امتداده.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، تسارع هذا التثبيت في الأشهر الأخيرة، حتى بات الخط يشكل مركز الانتشار الإسرائيلي داخل القطاع. وكان هذا الخط قد طُرح في البداية كترتيب مؤقت في إطار وقف إطلاق النار، يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتلك التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.

وفي 17 شباط، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تتراجع "مليمترًا واحدًا" عن هذا الخط قبل نزع سلاح "حماس". كما أشار التقرير إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني قربه خلال الأشهر الماضية.

ويأتي هذا التطور وسط اتهامات بانتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول، أسفرت، وفق بيانات وزارة الصحة، عن مقتل 691 فلسطينياً وإصابة 1876 آخرين حتى 18 آذار. أما الحرب الأوسع على غزة منذ تشرين الأول 2023، فقد أوقعت أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، إضافة إلى تدمير يقدّر بنحو 90% من البنية التحتية المدنية.

في المقابل، واصلت أنقرة إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مطالبة بوقف استهداف البنية التحتية المدنية وحماية الحقوق الفلسطينية. واعتبر مسؤولون أتراك أن ترسيخ "الخط الأصفر" يمثل خطوة إضافية نحو التفتيت الدائم للأراضي الفلسطينية، محذرين من أنه يقوض فرص قيام حل الدولتين.
الجيش الإسرائيليّ: قتلنا عنصراً في منطقة الخطّ الأصفر اقترب من قواتنا
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يواصل مهاجمة أهداف في قطاع غزة خارج مناطق "الخط الأصفر"
أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان تعمل على إنشاء منطقة عازلة
