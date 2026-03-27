لندن في خطر؟.. هيغسيث يكشف قدرات إيران الصاروخية وبريطانيا تستنفر

قال الأميركي بيت هيغسيث إن تملك القدرات الصاروخية اللازمة لقصف ، محذراً من التهديد العالمي الذي تشكله .

وجاءت تصريحاته عقب إطلاق إيران صاروخين نحو هدف يبعد 4000 كيلومتر، وهو ما يتجاوز المدى المعلن سابقاً بـ 2000 كيلومتر، معتبراً أن "إيران تكذب" بشأن قدراتها الحقيقية.

وأشار هيغسيث إلى أن لندن تقع ضمن هذا النطاق، كما قارن المسافة بين وفنزويلا، الشريك التاريخي لإيران.



من جانبه، رفض وزير الدفاع جون هيلي تأكيد قدرة طهران على ضرب ، مع استبعاد وقوع هجوم وشيك، وذلك بعد إعلان الحكومة أن الصاروخين الإيرانيين اللذين استهدفا قاعدة "دييغو غارسيا" المشتركة فشلا في إصابة الهدف.

وفي سياق متصل، أكد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ، أن قدمت لإيران عبر باكستان "قائمة من 15 نقطة" كإطار لاتفاق سلام محتمل.



