مجتبى خامنئي يواصل قيادة البلاد رغم الغياب عن الأنظار

أكد مسؤول إيراني أن الجديد لإيران، مجتبى ، ما يزال غائبًا عن الأنظار بسبب مخاوف أمنية، مشيرًا إلى أنه يواصل قيادة البلاد.



ونقلت شبكة " إن" عن ممثل لدى في علي البحريني، قوله: "إن سبب غيابه عن الأنظار هو مراعاة الاعتبارات الأمنية نظرًا للظروف الخاصة الحالية".





وأفادت شبكة الطلاب التابعة للدولة بأن خامنئي "يتمتع بصحة جيدة ويواصل قيادة البلاد".



ويبلغ خامنئي الجديد من العمر 56 عامًا، ولم يظهر علنًا منذ مقتل والده، المرشد الأعلى السابق ، البالغ من العمر 86 عامًا، في غارة إسرائيلية في بداية الحرب.







