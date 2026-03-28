عربي-دولي

ضربات إسرائيلية فجرا على طهران.. ورصد أكثر من موجة صواريخ أطلقت من إيران

Lebanon 24
28-03-2026 | 00:10
ضربات إسرائيلية فجرا على طهران.. ورصد أكثر من موجة صواريخ أطلقت من إيران
في خضم الحرب المستمرة منذ نحو شهر، تبادلت إسرائيل وإيران شن الضربات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد أكثر من موجة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات على "أهداف تابعة للنظام" الإيراني فجر السبت، بعدما أفاد مراسل "فرانس برس" في طهران بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية، وبرؤية عمود من الدخان الأسود.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع سلسلة غارات مكثفة، طالت مواقع عدة في مدن طهران وأصفهان وشيراز ودزفول.

هذا وقتل رجل وأصيب اثنان في تل أبيب مساء أمس الجمعة، حسبما أفادت خدمات الإسعاف، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وأعلنت هيئة الإسعاف الرئيسية في إسرائيل "نجمة داود الحمراء" مقتل رجل يبلغ 52 عاما، مشيرة أيضا إلى إصابة رجلين آخرين.

وأعلن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ميكي دافيد في مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن "قنبلة عنقودية من صاروخ أصابت شقة في مبنى سكني، مما أدى إلى أضرار جسيمة".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام إسرائيلية انتشارا واسعا لفرق الإنقاذ قرب موقع سقوط صاروخ.
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صواريخ أطلقت من إيران
