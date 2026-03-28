دوي انفجارات في دمشق وريفها.. هذا مصدرها

أوضحت الرسمية أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أنحاء وريفها السبت ناجمة عن اعتراض الدفاعات لصواريخ إيرانية في الأجواء السورية.وفي وقت سابق من السبت، سمع ‌دوي ‌انفجارين في ‌دمشق ⁠وريفها، حسب مصادر محلية.وقالت قناة الإخبارية السورية، أنه يجري ⁠التحقق من طبيعة الانفجارين.