أنور قرقاش: لضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار المنطقة

أعلن لرئيس ، اليوم السبت ان بلاده تتعرض منذ أسابيع لعدوان إيراني "غاشم" تتصدى له بثبات وكفاءة، مشددا التمسك في الوقت ذاته على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار المنطقة.وقال في منشور على منصة "إكس": "ذهبت بعض الصحافة بعيدا في قراءة مواقف ، ولا بد من وضعها في سياقها الصحيح. نتعرض لعدوان إيراني غاشم منذ أسابيع يستهدف كياننا وبنيتنا الحيوية ويهدد حياة المدنيين، وهو ما نتصدى له بثبات وكفاءة، فالدفاع عن السيادة والوطن شرف ومسؤولية".وأوضح قرقاش "ومع ذلك نؤكد قناعتنا بأن الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة، لا حلول مؤقتة تعيد إنتاج عدم الاستقرار لعقود قادمة".