في إطار جهود إقليمية لبحث التهدئة.. اجتماع رباعي في باكستان

أعلنت باكستان السبت أن وزراء خارجية وتركيا ومصر سيزورون إسلام آباد الأحد والاثنين لعقد اجتماع رباعي في إطار الجهود الدبلوماسية للتوصل الى تسوية للحرب في .





وجاء في بيان صادر عن الباكستانية أن وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون "في إسلام آباد في 29 و30 آذار".



وأضاف أن الهدف من اللقاء هو إجراء "محادثات معمّقة حول سلسلة من المسائل، بما فيها جهود خفض التوتر في المنطقة".

وفي وقت سابق، عرض رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، استضافة بلاده لمحادثات بين وإيران، في إطار جهود تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط واحتواء التصعيد الإقليمي.



ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي، في ظل مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من أو بشأن المبادرة الباكستانية.