بـ50 طائرة.. إسرائيل تضرب نووي إيران وصواريخها

شنّت ، السبت، هجمات جوية على منشآت مرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية ومواقع لتصنيع وسائل قتالية، بمشاركة أكثر من "50" طائرة استهدفت ثلاث مناطق داخل .



وقال الجيش ، في بيان، إن سلاح الجو نفذ بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، مستهدفاً بنى تحتية إيرانية في ثلاث مناطق بشكل متزامن.



وأوضح أن الهجمات شملت، بالتوازي، مصنع الماء الثقيل في أراك، الذي وصفه بأنه بنية أساسية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية، إضافة إلى مصنع في يزد قال إنه مخصص لإنتاج مواد متفجرة لازمة لعملية تخصيب اليورانيوم.



وأضاف البيان أن العملية نُفذت عبر ثلاث موجات من الغارات استمرت ساعات، وطالت منشآت مركزية في أراك ويزد، إلى جانب مواقع لإنتاج وسائل قتالية.



وبحسب الجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف أيضاً منشآت صناعات عسكرية تستخدم لإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة، فضلاً عن موقع تابع لوزارة الدفاع قال إنه يُستخدم لإنتاج وتطوير عبوات ناسفة، ويعد مصدراً لإمداد فصائل مسلحة، بينها " " و" "، بوسائل قتالية.



كما تحدث البيان عن استهداف موقع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات، معتبراً أن هذه الضربات تشكل ضربة لقدرات الإنتاج الإيرانية في برنامجي الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر السبت أنه بدأ تنفيذ ضربات على "أهداف تابعة للنظام" الإيراني، بعدما سُمع دوي نحو عشرة انفجارات قوية في ، وشوهد عمود من الدخان الأسود، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

