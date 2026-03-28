بـ50 طائرة.. إسرائيل تضرب نووي إيران وصواريخها

شنّت إسرائيل، السبت، هجمات جوية على منشآت مرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني ومواقع لتصنيع وسائل قتالية، بمشاركة أكثر من "50" طائرة استهدفت ثلاث مناطق داخل إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن سلاح الجو نفذ الغارات بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، مستهدفاً بنى تحتية إيرانية في ثلاث مناطق بشكل متزامن.

وأوضح أن الهجمات شملت، بالتوازي، مصنع الماء الثقيل في أراك، الذي وصفه بأنه بنية أساسية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية، إضافة إلى مصنع في يزد قال إنه مخصص لإنتاج مواد متفجرة لازمة لعملية تخصيب اليورانيوم.

وأضاف البيان أن العملية نُفذت عبر ثلاث موجات من الغارات استمرت ساعات، وطالت منشآت مركزية في أراك ويزد، إلى جانب مواقع لإنتاج وسائل قتالية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف أيضاً منشآت صناعات عسكرية تستخدم لإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة، فضلاً عن موقع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية قال إنه يُستخدم لإنتاج وتطوير عبوات ناسفة، ويعد مصدراً لإمداد فصائل مسلحة، بينها "حماس" و"حزب الله"، بوسائل قتالية.

كما تحدث البيان عن استهداف موقع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات، معتبراً أن هذه الضربات تشكل ضربة لقدرات الإنتاج الإيرانية في برنامجي الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر السبت أنه بدأ تنفيذ ضربات على "أهداف تابعة للنظام" الإيراني، بعدما سُمع دوي نحو عشرة انفجارات قوية في طهران، وشوهد عمود من الدخان الأسود، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... إيران تضرب إسرائيل بصواريخ إنشطاريّة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لو لم نضرب المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي لكانت إيران صنعت سلاحاً نووياً
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لو لم نضرب إيران لكان لديهم سلاح نووي خلال أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليلة عصيبة": صواريخ إيران تضرب جنوب إسرائيل.. وحصيلة ثقيلة لهجوم صاروخي على ديمونة وعراد
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-03-28
Lebanon24
12:57 | 2026-03-28
Lebanon24
12:31 | 2026-03-28
Lebanon24
12:23 | 2026-03-28
Lebanon24
12:00 | 2026-03-28
Lebanon24
11:49 | 2026-03-28
