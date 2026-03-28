قاليباف على خط "إكس".. حضور يومي ورسائل تعبئة مع تصاعد الحرب

منذ اندلاع الحرب بين وإسرائيل والولايات المتحدة، برز رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بشكل لافت على منصة "إكس"، حيث كثّف حضوره السياسي والإعلامي عبر تغريدات شبه يومية وضعته في صدارة المشهد.



ومن يراقب نشاطه يلاحظ أنه انتقل من حضور أقل انتظاماً قبل 28 فبراير إلى وتيرة يومية تقريباً بعد اندلاع الحرب، في إطار خطاب يجمع بين السخرية من المسؤولين ، ومهاجمة ووصفها بالإجرام، إلى جانب التركيز على تعبئة الداخل الإيراني والإشادة بما تسميه طهران "محور المقاومة"، وفي مقدمته " ".



وفي أحدث منشوراته اليوم السبت، نشر قاليباف تقارير ووثائق صادرة عن محققين أمميين تتناول الانتهاكات في غزة بحق ، وكتب أن من يريد فهم سبب "قتال إيران من أجل الإنسانية" واعتبار إسرائيل "تهديداً خطيراً للحضارة الإنسانية"، عليه قراءة هذه التقارير.



كما شدد على أن "رفع الوعي" يشكل جزءاً أساسياً من المقاومة، في رسالة تعكس سعيه إلى تعزيز التماسك الداخلي وتثبيت الرواية التي تقدم المواجهة مع إسرائيل على أنها دفاع عن الإنسانية.



ويأتي هذا الحضور المكثف في وقت تحولت فيه وسائل التواصل إلى ساحة رئيسية للحرب النفسية، بعدما كانت هذه المعركة تُخاض سابقاً عبر الخطب والمنشورات والإذاعات، قبل أن تتطور اليوم إلى حرب معرفية تستخدم فيها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية وتسريب المعلومات.



ويُذكر أن اسم قاليباف تصدر المشهد الإيراني أيضاً بعد اغتيال علي لاريجاني، لمجلس الأمن القومي، ضمن سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية بارزة. كما تحدثت مصادر أميركية وإسرائيلية عن احتمال توليه إدارة التفاوض غير المباشر مع ، فيما أكد مسؤول باكستاني أن إسلام آباد طلبت من الأميركيين ضمان عدم استهداف قاليباف أو عباس عراقجي، حتى لا تنهار أي محادثات محتملة. (العربية)

Advertisement