تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-03-2026 | 09:29
A-
A+
ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟
ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع استمرار العمليات العسكرية المشتركة ضد إيران، بدأت الإدارة الأميركية تتحدث عن إطار زمني للحرب، وسط تأكيد الرئيس دونالد ترامب رغبته في تجنب حرب مفتوحة طويلة.

وبحسب مسؤول أميركي نقلت عنه "رويترز"، أبلغ ترامب مساعديه أن الأعمال القتالية قد تمتد بين "4 و6 أسابيع"، مع تأكيده في الوقت نفسه أنه لا يريد الانزلاق إلى "حرب أبدية"، بل يسعى إلى إيجاد مخرج عبر التفاوض. كما شدد على أنه لا يخطط حالياً لإرسال قوات برية إلى إيران، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

وأضاف المسؤول أن ترامب وفريقه يتابعون ملف مضيق هرمز عن كثب، ويعتقدون بإمكانية إعادة فتحه قريباً، مع التلويح بضربات أشد إذا لم تستجب إيران للضغوط القائمة. لكنه أشار أيضاً إلى أن فرص التوصل إلى مفاوضات مثمرة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العملية العسكرية "ستنتهي خلال أسابيع وليس شهوراً"، معتبراً أن واشنطن تحقق تقدماً أسرع من الجدول المرسوم، وأن الأهداف الموضوعة يمكن بلوغها من دون الحاجة إلى تدخل بري مباشر.

ويأتي هذا الكلام فيما تدخل الحرب شهرها الثاني، مع استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية
Advertisement
الرئيس دونالد ترامب

الإدارة الأميركية

الأسواق العالمية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

دونالد

واشنطن

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24