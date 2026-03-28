ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟

مع استمرار العمليات العسكرية المشتركة ضد ، بدأت تتحدث عن إطار زمني للحرب، وسط تأكيد رغبته في تجنب حرب مفتوحة طويلة.



وبحسب مسؤول أميركي نقلت عنه " "، أبلغ مساعديه أن الأعمال القتالية قد تمتد بين "4 و6 أسابيع"، مع تأكيده في الوقت نفسه أنه لا يريد الانزلاق إلى "حرب أبدية"، بل يسعى إلى إيجاد مخرج عبر التفاوض. كما شدد على أنه لا يخطط حالياً لإرسال قوات برية إلى إيران، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.



وأضاف المسؤول أن ترامب وفريقه يتابعون ملف مضيق هرمز عن كثب، ويعتقدون بإمكانية إعادة فتحه قريباً، مع التلويح بضربات أشد إذا لم تستجب إيران للضغوط القائمة. لكنه أشار أيضاً إلى أن فرص التوصل إلى مفاوضات مثمرة لا تزال غير واضحة حتى الآن.



وفي السياق نفسه، قال الأميركي ماركو روبيو إن العملية العسكرية "ستنتهي خلال أسابيع وليس شهوراً"، معتبراً أن تحقق تقدماً أسرع من الجدول المرسوم، وأن الأهداف الموضوعة يمكن بلوغها من دون الحاجة إلى تدخل مباشر.



ويأتي هذا الكلام فيما تدخل الحرب شهرها الثاني، مع استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة في .

Advertisement