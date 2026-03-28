|
عربي-دولي
ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟
Lebanon 24
28-03-2026
|
09:29
مع استمرار العمليات العسكرية المشتركة ضد
إيران
، بدأت
الإدارة الأميركية
تتحدث عن إطار زمني للحرب، وسط تأكيد
الرئيس دونالد ترامب
رغبته في تجنب حرب مفتوحة طويلة.
وبحسب مسؤول أميركي نقلت عنه "
رويترز
"، أبلغ
ترامب
مساعديه أن الأعمال القتالية قد تمتد بين "4 و6 أسابيع"، مع تأكيده في الوقت نفسه أنه لا يريد الانزلاق إلى "حرب أبدية"، بل يسعى إلى إيجاد مخرج عبر التفاوض. كما شدد على أنه لا يخطط حالياً لإرسال قوات برية إلى إيران، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.
وأضاف المسؤول أن ترامب وفريقه يتابعون ملف مضيق هرمز عن كثب، ويعتقدون بإمكانية إعادة فتحه قريباً، مع التلويح بضربات أشد إذا لم تستجب إيران للضغوط القائمة. لكنه أشار أيضاً إلى أن فرص التوصل إلى مفاوضات مثمرة لا تزال غير واضحة حتى الآن.
وفي السياق نفسه، قال
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو إن العملية العسكرية "ستنتهي خلال أسابيع وليس شهوراً"، معتبراً أن
واشنطن
تحقق تقدماً أسرع من الجدول المرسوم، وأن الأهداف الموضوعة يمكن بلوغها من دون الحاجة إلى تدخل
بري
مباشر.
ويأتي هذا الكلام فيما تدخل الحرب شهرها الثاني، مع استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة في
الأسواق العالمية
.
المتحدث باسم حرس الثورة الايراني: موعد انتهاء هذه الحرب فقط عندما يُرفع شبح الحرب عن إيران
المتحدث باسم حرس الثورة الايراني: موعد انتهاء هذه الحرب فقط عندما يُرفع شبح الحرب عن إيران
موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون
موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون
هآرتس: نتنياهو لم يتفاجأ بتصريحات ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران وإسرائيل تستعد لهذا الإعلان
هآرتس: نتنياهو لم يتفاجأ بتصريحات ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران وإسرائيل تستعد لهذا الإعلان
رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترامب أبلغ مساعديه برغبته في تجنب "حرب أبدية" مع إيران وإيجاد مخرج عبر التفاوض
رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترامب أبلغ مساعديه برغبته في تجنب "حرب أبدية" مع إيران وإيجاد مخرج عبر التفاوض
إسرائيل تقصفها.. ما هي "الكعكة الصفراء" في إيران؟
إسرائيل تقصفها.. ما هي "الكعكة الصفراء" في إيران؟
13:00 | 2026-03-28
فرنسا تحقق في محاولة تفجير قرب مقر "بنك أوف أميركا" في باريس
فرنسا تحقق في محاولة تفجير قرب مقر "بنك أوف أميركا" في باريس
إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
إيران تدرس الانسحاب العاجل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
الهند تدرس إبرام صفقة تسلّح جديدة مع روسيا بقيمة ضخمة
الهند تدرس إبرام صفقة تسلّح جديدة مع روسيا بقيمة ضخمة
"استنفار أمني" وجواسيس.. تقرير مثير عما يجري داخل إيران
"استنفار أمني" وجواسيس.. تقرير مثير عما يجري داخل إيران
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
