مسؤول أميركي: ترامب مستعد لضرب إيران إذا رفضت "الواقع الحالي" في مضيق هرمز

نقلت وكالة " "، اليوم عن مسؤول أميركي قوله إن "رئيس ، وفريقه متأهبون للتعامل مع في ، وقد يوجهون ضربات أقوى للإيرانيين إذا لم يقبلوا الواقع الحالي".

وقال المسؤول:" إن وأعضاء فريقه "متأهبون جيدا" لرد إيران في مضيق هرمز وهم واثقون من إعادة فتحه قريبا".

وأضاف:" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاليا احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات مع إيران تفضي إلى نتائج إيجابية".

المسؤول أشار إلى أن ترامب مستعد للإنصات للإيرانيين، لكن "إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة فسوف يتعرضون لضربات أقوى من أي وقت مضى".

وذكر المصدر، أن ترامب أوضح أنه" لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي لإيران، لكنه يبقي جميع الخيارات على الطاولة".

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي أكد لمساعديه أن" مدة الأعمال القتالية ستتراوح بين 4 و6 أسابيع، لكن هذا الجدول يبدو "هشا"، إلا أن ترامب أبلغهم في الوقت نفسه برغبته في تجنب حرب أبدية مع إيران، وأنه سيسعى لإيجاد مخرج عبر التفاوض".

كما ذكر أن ترامب "يواصل الحديث عن تقييمات تشير إلى النصر لكنه يوجه رسائله بشكل متزايد لطمأنة المتوترة".