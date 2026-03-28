إحباط هجوم في باريس.. عبوة ناسفة أمام بنك أميركي

28-03-2026 | 11:40
إحباط هجوم في باريس.. عبوة ناسفة أمام بنك أميركي
أحبطت الشرطة الفرنسية، فجر السبت، هجوماً بعبوة ناسفة أمام فرع "بنك أوف أميركا" في باريس، بعدما ألقت القبض على رجل كان يستعد لتفجيرها، فيما تولى مكتب الادعاء العام الوطني لمكافحة الإرهاب متابعة القضية.

ووقع الحادث نحو الساعة الثالثة والنصف صباحاً في شارع "دو لا بويتي" في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية، أمام مبنى البنك الواقع على مقربة من الشانزليزيه.

وبحسب المعطيات الأولية، أوقف عناصر الشرطة المشتبه به بعد وقت قصير من وضعه عبوة ناسفة محلية الصنع أمام البنك، وهي عبارة عن وعاء بسعة خمسة لترات يحتوي على سائل يُعتقد أنه من المواد الهيدروكربونية، إلى جانب آلية تفجير.

وأكد مكتب الادعاء العام لمكافحة الإرهاب أنه باشر التحقيق في القضية، التي تشمل شبهة محاولة إحداث أضرار بوسائل خطرة على صلة بعمل إرهابي، إلى جانب الاشتباه في ارتباطها بمخطط إرهابي. كما تشارك في التحقيق الشرطة القضائية في باريس وجهاز الأمن الداخلي الفرنسي.
