الأردن أدان منع السلطات الاسرائيلية لبطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة

أدانت وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات قيام السلطات بمنع بطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة قداس أحد الشعانين؛ واعتبرته "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم، وانتهاكا لحرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة".



‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إدانة ورفضها المطلق للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحق ، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القدس، وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم.



وجدد المجالي إدانة المملكة لاستمرار بإغلاق أبواب المسجد المبارك أمام المصلين وتقييد حرية العبادة؛ باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذرا من خطورة استمرار ذلك.



ودعا إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.



