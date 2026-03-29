|
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
الأردن أدان منع السلطات الاسرائيلية لبطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة
Lebanon 24
29-03-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت
وزارة الخارجية
وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات قيام السلطات
الإسرائيلية
بمنع بطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة قداس أحد الشعانين؛ واعتبرته "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم، وانتهاكا لحرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إدانة
المملكة
ورفضها المطلق للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحق
المسيحيين
، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القدس، وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم.
وجدد المجالي إدانة المملكة لاستمرار
إسرائيل
بإغلاق أبواب المسجد
الأقصى
المبارك أمام المصلين وتقييد حرية العبادة؛ باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذرا من خطورة استمرار ذلك.
ودعا
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.
ماكرون أدان منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة
Lebanon 24
ماكرون أدان منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الفاتيكان يستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على منع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الفاتيكان يستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على منع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تمنع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تمنع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس (سكاي نيوز)
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية منعت بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية منعت بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
30/03/2026 02:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات مرتقبة.. باكستان على خط الوساطة بين واشنطن وطهران
16:45 | 2026-03-29
Lebanon 24
محادثات مرتقبة.. باكستان على خط الوساطة بين واشنطن وطهران
16:45 | 2026-03-29
16:45 | 2026-03-29
29/03/2026 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الحديث عن عملية برية في ايران.. هل يكفي 50 ألف جندي أميركي لشن العملية؟
16:38 | 2026-03-29
Lebanon 24
على وقع الحديث عن عملية برية في ايران.. هل يكفي 50 ألف جندي أميركي لشن العملية؟
16:38 | 2026-03-29
16:38 | 2026-03-29
29/03/2026 04:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مجتبى خامنئي يشكر العراق على دعمه لإيران في الحرب
16:32 | 2026-03-29
Lebanon 24
مجتبى خامنئي يشكر العراق على دعمه لإيران في الحرب
16:32 | 2026-03-29
16:32 | 2026-03-29
29/03/2026 04:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتداء الإيراني على الكويت.. الامارات تدين
16:31 | 2026-03-29
Lebanon 24
الاعتداء الإيراني على الكويت.. الامارات تدين
16:31 | 2026-03-29
16:31 | 2026-03-29
29/03/2026 04:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام اليمني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء
16:18 | 2026-03-29
Lebanon 24
وزير الإعلام اليمني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء
16:18 | 2026-03-29
16:18 | 2026-03-29
29/03/2026 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز إيواء للروسيات والأوكرانيات والرومانيات
01:30 | 2026-03-29
Lebanon 24
مركز إيواء للروسيات والأوكرانيات والرومانيات
01:30 | 2026-03-29
01:30 | 2026-03-29
29/03/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
05:16 | 2026-03-29
29/03/2026 05:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
05:13 | 2026-03-29
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
05:13 | 2026-03-29
05:13 | 2026-03-29
29/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
06:12 | 2026-03-29
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
06:12 | 2026-03-29
06:12 | 2026-03-29
29/03/2026 06:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي انكشف لحظة استهداف الصحافيين؟
Lebanon 24
ما الذي انكشف لحظة استهداف الصحافيين؟
02:15 | 2026-03-29
29/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
04:09 | 2026-03-27
30/03/2026 02:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
00:56 | 2026-03-22
30/03/2026 02:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
01:40 | 2026-03-20
30/03/2026 02:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
