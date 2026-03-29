ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" أن أعلنت اليوم الأحد استدعاء ديني دولاكيا القائمة بالأعمال دون تحديد سبب لهذا الاستدعاء.وأفادت الوكالة أنه "تم استدعاء القائم بالأعمال إلى سمولينسك".وفي منتصف أذار، أعربت الروسية عن احتجاجها الشديد للسفير البريطاني على الضربة التي شنتها القوات المسلحة على مدينة بريانسك باستخدام صواريخ "ستورم شادو". وتُصنّع هذه الصواريخ من قبل شركة "إم بي دي إيه" البريطانية.وأشارت الوزارة آنذاك إلى أن تعتبر الحادث استفزازاً يهدف إلى تقويض جهود السلام. وشددت الوزارة على أن لندن وباريس ستُحاسبان على أي تصعيد للصراع في إذا استمرتا في التواطؤ مع كييف.