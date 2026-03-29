الرئيس الإسرائيلي: اعدنا طلب العفو عن نتنياهو لوزارة العدل

أعادت المستشارة القانونية لمكتب الرئيس ، إسحاق هرتسوغ، اليوم، طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء إلى ، مشيرةً إلى "إضافات" مطلوبة في الطلب.



وفقًا لهيئة البث ، تتعلق هذه المعلومات بـ"سوابق قضائية في ممارسة سلطة العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية".

أعلنت هيئة البث هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يتقدم لمكتب الرئيس بطلب جديد إلى النائب العام للحكومة، وهو طلب لم يُقبل بعد. كما أن إمكانية مطالبة رئيس الوزراء بتعديل طلب العفو مطروحة على جدول الأعمال.



كشفت الصحافة الإسرائيلية الليلة الماضية أنه قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، يُنظر في إمكانية استثنائية تتمثل في جمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك محامي الدفاع وممثلي مكتب وممثلي المستشار القانوني لرئيس الوزراء غالي بهاراف مايارا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى مخطط متفق عليه بشأن مسألة العفو عن رئيس الوزراء والإجراءات القانونية.



في غضون ذلك، من المتوقع أن تصوغ ميرا موقفها وتكتبه خلال الأسابيع . صرح الإسرائيلي أمس: "لقد استلمنا المواد المتعلقة بطلب العفو وسنقوم بمراجعتها. أي محاولة للتأثير من أي جهة لن يكون لها أي أثر ولن تُحدث أي فرق. سيتصرف الرئيس وفقًا للقانون، وضميره، ومصلحة البلاد".