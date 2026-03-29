عربي-دولي

في أول تصريح له.. الامين العام الجديد لجامعة الدول العربية: سنواجه مخطط الهيمنة ونعزز العمل المشترك

Lebanon 24
29-03-2026 | 11:41
في أول تصريح له.. الامين العام الجديد لجامعة الدول العربية: سنواجه مخطط الهيمنة ونعزز العمل المشترك
أكد وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، في أول تصريح له عقب اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي يواجه مخططات تستهدف الهيمنة والمساس بأمنه واستقراره.

وأوضح فهمي أن قبوله لهذه المهمة ينبع من إدراك عميق للمسؤولية التاريخية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية.

وقدم شكره لمنظومة العمل العربي المشترك لموافقتها بالإجماع على رفع توصية لدعم ترشيحه لمدة خمس سنوات إلى الدورة الـ35 للقمة العربية، المقرر انعقادها في السعودية.

وأشار إلى تحمله لهذه المسؤولية بجدية ووعي، في ظل تحديات غير مسبوقة بالمنطقة ومخالفات صارخة للقانون الدولي من أطراف معتدية، وأخرى تعرقل حقوق الأشقاء المشروعة عبر احتلال طويل الأمد.
وشدد على أن الترشيح المصري، الذي حظي بتوافق عربي، يمثل "أمانة غالية" يلتزم بصونها. وحول المرحلة المقبلة، بيّن فهمي أن العمل تحت مظلة الجامعة العربية سيرتكز على التشاور المكثف مع الدول الأعضاء لتطوير الرؤى والقدرات المؤسسية، وتعزيز مسارات البناء وتنمية المصالح المتبادلة، وصولاً إلى مستقبل عربي أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره لقرار مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لسكاي نيوز عربية: الدول العربية لا تريد أن تدخل المنطقة في دائرة الحرب مجددا
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لسكاي نيوز عربية: جهود إقليمية سعيا لإيجاد حل للأزمة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لجامعة الدول العربية: ندين العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غاز بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للجامعة العربية: إيران تقود المنطقة في مسار بالغ الخطورة
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24

