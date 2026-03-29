في أول تصريح له.. الامين العام الجديد لجامعة الدول العربية: سنواجه مخطط الهيمنة ونعزز العمل المشترك

أكد المصري الأسبق نبيل فهمي، في أول تصريح له عقب اختياره أميناً عاماً لجامعة ، أن العالم العربي يواجه مخططات تستهدف الهيمنة والمساس بأمنه واستقراره.



وأوضح فهمي أن قبوله لهذه المهمة ينبع من إدراك عميق للمسؤولية التاريخية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية.



وقدم شكره لمنظومة العمل العربي المشترك لموافقتها بالإجماع على رفع توصية لدعم ترشيحه لمدة خمس سنوات إلى الـ35 للقمة العربية، المقرر انعقادها في .



وأشار إلى تحمله لهذه المسؤولية بجدية ووعي، في ظل تحديات غير مسبوقة بالمنطقة ومخالفات صارخة للقانون الدولي من أطراف معتدية، وأخرى تعرقل حقوق الأشقاء المشروعة عبر احتلال طويل الأمد.

وشدد على أن الترشيح المصري، الذي حظي بتوافق عربي، يمثل "أمانة غالية" يلتزم بصونها. وحول المرحلة المقبلة، بيّن فهمي أن العمل تحت مظلة سيرتكز على التشاور المكثف مع لتطوير الرؤى والقدرات المؤسسية، وتعزيز مسارات البناء وتنمية المصالح المتبادلة، وصولاً إلى مستقبل عربي أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.



وأعرب عن اعتزازه وتقديره لقرار مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترشيحه لمنصب لجامعة الدول العربية.