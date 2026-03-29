انفجارات في شمال طهران.. وإيران تقصف مجمعاً صناعياً بجنوب إسرائيل

سُمع مساء الأحد دوي سلسلة انفجارات في شمال العاصمة ، كان أحدها شديد القوة، وفق ، وذلك مع دخول الحرب منذ شنّت والولايات المتحدة ضربات ضد ، شهرها الثاني.



وتصاعد الدخان من إحدى المناطق المستهدفة، مع تعذّر تحديد الهدف في الوقت الراهن.



يأتي هذا بينما أفاد الجيش اليوم الأحد بتنفيذه 140 غارة جوية على غرب ووسط إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المكتب الصحفي للجيش في بيان: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 140 غارة جوية على أهداف في وسط وغرب إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأكد المكتب أنه "تم استهداف مستودعات ومواقع إطلاق صواريخ باليستية، بالإضافة إلى منشآت متعلقة بالدفاع الجوي".



أعلن الأحد استهداف مجمّع صناعي في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية.



وجاء في بيان للحرس أورده التلفزيون الرسمي أن الضربة تأتي رداً على هجمات أميركية-إسرائيلية "على المراكز الصناعية" في إيران.

