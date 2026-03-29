لتصعيد الحرب مع إيران.. خطة أميركية إسرائيلية من 8 مراحل

كتب موقع "العربية": أعدّت وإسرائيل خطة متعددة المراحل لتصعيد الحرب مع ، وفق ما ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الحكومية الناطقة بالإنجليزية.وتتضمن الخطة نقاطا عدة منها:- اغتيال قيادات، بما في ذلك اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين- شنّ هجمات على البنية التحتية للمدن الرئيسية- غزو بري، بما في ذلك دخول قوات المعارضة قوامها 4000 شخص من لإيران- دخول 2500 جندي أميركي من الجنوب الشرقي لإيران- دخول 2500 جندي أميركي من دولة إقليمية- استخدام مطارات بندر عباس وكرمانشاه وأورمية وتبريز لإنزال القوات- إنزال جوي لوحدات قتالية بين 5 و15 جندياً لمهاجمة المدن الصاروخية والبنية التحتية النووية- شنّ هجوم نووي محدود على بعض المواقع العسكرية والنووية.ودخلت الحرب في إيران شهرها الثاني، اليوم الأحد، وتواصل القصف على المدن خلال الساعات الماضية، كما رصد الجيش صواريخ أُطلقت من إيران. وامتدت الحرب، التي اندلعت في 28 شباط بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران، في أنحاء ، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وتضرر الاقتصاد العالمي بأكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية.وكانت صحيفة " بوست" Washington Post قد نقلت عن مسؤولين القول إن البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران، فيما أكد البيت الأبيض أن البنتاغون يستعد لمنح الرئيس الأميركي كل الخيارات اللازمة.وأفاد مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست" بأن الإدارة ناقشت إمكانية السيطرة على خارك الإيرانية، كما ناقشت شن غارات على مناطق ساحلية قرب مضيق هرمز.ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض القول إن استعدادات البنتاغون لعملية برية لا تعني أن اتخذ قراراً، فيما أكد مصدر أميركي أن مدة العملية البرية المحتملة في إيران قد تكون شهرين.وأفادت الصحيفة أن الخطط الأميركية قد تشمل هجمات تنفذها العمليات الخاصة وقوات المشاة التقليدية. وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس ترامب سيوافق على أي من هذه الخطط.ونشرت إدارة ترامب قوات مشاة البحرية الأميركية في الشرق الأوسط مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الخامس، كما تخطط لإرسال آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش الأميركي إلى المنطقة.