بيسكوف: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر على الأقل

قال الروسي، ، إن العالم تعرض لـ"صدمة عميقة" جراء الأزمة في ، مشيراً إلى أن تجاوز تداعيات هذا الصراع سيستغرق عدة أشهر على الأقل.



وأضاف ، في تصريحات لصحيفة "فيستي"، أن " الأزمة بالفعل بهذا الحجم الذي لم يكن أحد ليتخيله، ولم يسبق لها مثيل بهذا الحجم"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الأحد.



وأضاف نوفاك: "لقد تعرض العالم لصدمة، وسيستمر تجاوز تداعياتها عدة أشهر على الأقل حتى بعد انتهاء الصراع".

يأتي هذا بينما قال المتحدث باسم ، ، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم، إن الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على تسبب بالفعل في عواقب ضارة على الاقتصاد العالمي والوضع الإقليمي.



وأضاف بيسكوف: "نشهد الآن أن هذه الحرب تسببت في تداعيات شديدة الضرر على الاقتصاد العالمي، وعلى الجغرافيا السياسية الإقليمية. ومن المرجح ألا تكون هذه التداعيات قصيرة الأمد، بل سيكون لها تأثير طويل المدى".



وتابع بيسكوف: "علينا ببساطة أن نتحلى بالصبر، ثم ننظر في التداعيات المحددة التي ستترتب على ذلك".