مجتبى خامنئي يشكر العراق على دعمه لإيران في الحرب

29-03-2026 | 16:32
شكر المرشد الأعلى الجديد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة خطية الشعب العراقي على دعمه طهران في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد.

ولم يظهر مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي قُتل في غارة جوية في بداية الحرب في 28 شباط، علنا منذ تعيينه رسميا مرشدا أعلى، ولم يصدر عنه سوى عدد قليل من البيانات الخطية.

وأثار غيابه تكهنات واسعة حول حالته الصحية ومكان وجوده. إلا أن التلفزيون الرسمي وبعض المسؤولين الإيرانيين قالوا إنه يتعافى من جروح أصيب بها في ضربة جوية.

وفي رسالته، عبر خامنئي عن "تقديره للسلطة الدينية العليا (في العراق) وللشعب العراقي لموقفهما الواضح ضد العدوان على إيران ودعمهما لبلادنا" وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، في إشارة إلى المرجع الديني الأعلى المقيم في العراق، علي السيستاني.

وأُبلغت الرسالة عقب اجتماع بين حزب المجلس الأعلى الإسلامي والسفير الإيراني في بغداد، حسب الوكالة، ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول كيفية نقل الرسالة.

ومنذ تعيينه مرشدا أعلى أصدر مجتبى خامنئي بيانه الأول ثم رسالة لمناسبة عيد النوروز، فيما توقع البيانان اللذان تليا عبر شاشة التلفزيون، النصر في الحرب.

وتنشر وسائل الإعلام الرسمية بانتظام صورا لمجتبى خامنئي بدون أن توضح ما إذا كانت جديدة. ولديه أيضا حسابات رسمية على تطبيقَي تلغرام وإكس. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن واشنطن تتعامل مع "شخصية رفيعة المستوى" في المحادثات مع إيران، لكنه أوضح أنها ليست المرشد الأعلى. وقال "لم نتلقَّ أي اتصال من الابن... لا نعلم إن كان على قيد الحياة".

هل يُبدّد إختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران آمال إنهاء الحرب؟
مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
رويترز: عضو بمجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أشكر مقاتلي جبهة المقاومة
