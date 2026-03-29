محادثات مرتقبة.. باكستان على خط الوساطة بين واشنطن وطهران

أعلنت باكستان الأحد أنها ستستضيف قريبا محادثات بين وإيران، على الرغم من عدم وجود أنباء فورية من الولايات المتحدة أو ، وعدم توضيح ما إذا كانت المحادثات ستكون مباشرة أم غير مباشرة.





وقال الباكستاني إسحاق دار في خطاب بثه التلفزيون بعد اجتماع لوزراء خارجية تركيا ومصر والمملكة العربية في إسلام آباد: "باكستان سعيدة للغاية لأن إيران والولايات المتحدة أعربتا عن ثقتهما في تسهيل باكستان" للمحادثات التي ستعقد في "الأيام المقبلة".



ومن المتوقع أن يجتمع الوزراء مجددا اليوم الإثنين لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دار قوله في البيان، إن " أكدوا مجددا وحدتهم في السعي لاحتواء الموقف وخفض خطر التصعيد العسكري وتهيئة الظروف لمفاوضات منظمة بين الأطراف المعنية".



وأوضح دار أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعربا أيضا عن دعمهما لمبادرة السلام.

وأكد أن باكستان تتواصل بنشاط مع القيادة الأميركية كجزء من الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وإيجاد حل سلمي للصراع.



وقد تسببت الحرب في حدوث موجات صادمة في الاقتصاد العالمي حيث أدت الهجمات الأميركية المستمرة على إيران والضربات الانتقامية من طهران إلى مقتل آلاف الأشخاص.



وبرزت باكستان كوسيط، حيث تتمتع بعلاقات جيدة نسبيا مع كل من وطهران.



وأفاد مسؤولون باكستانيون بأن جهودهم العلنية تأتي بعد أسابيع من الدبلوماسية الهادئة.



في غضون ذلك، رفض رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، المحادثات في باكستان ووصفها بأنها غطاء بعد وصول نحو 2500 من مشاة البحرية الأميركية المدربين على عمليات الإنزال البرمائي إلى .