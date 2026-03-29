الاكبر في التاريخ.. قفزة هائلة في ميزانية الدفاع الاسرائيلية

أقرّ فجر الإثنين ميزانية عام 2026، متضمنة زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، في ظل الحرب التي تخوضها على أكثر من جبهة.



وقال ، في بيان، إنه جرى ضمن تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية "زئير "، إضافة أكثر من "30 مليار شيكل"، أي نحو "10 مليارات دولار"، إلى موازنة ، لترتفع إلى أكثر من "142 مليار شيكل".



وجرت المصادقة على الميزانية بأغلبية "62" صوتاً مقابل "55"، فيما يبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 نحو "850 مليار شيكل"، أي ما يوازي قرابة "270 مليار دولار".



ويعني إقرار الميزانية تجنّب حكومة رئيس الوزراء الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في وقت تتواصل فيه الحرب التي تخوضها إسرائيل مع ضد .

