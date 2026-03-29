Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعلنها صراحة: اريد السيطرة على نفط طهران.. وهذه هي هدية إيران

Lebanon 24
29-03-2026 | 23:08
ترامب يعلنها صراحة: اريد السيطرة على نفط طهران.. وهذه هي هدية إيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنه يريد "السيطرة على النفط الإيراني وجزيرة خرج"، مشبها هذه الخطوة المحتملة بفنزويلا، عقب احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف ترامب: "لأكون صادقا معكم، الشيء المفضل لدي هو الاستيلاء على النفط في إيران، لكن بعض الأغبياء في الولايات المتحدة يقولون: 'لماذا تفعل ذلك؟' لكنهم أناس أغبياء".

وأوضح ترامب للصحيفة قائلا: "ربما نأخذ جزيرة خرج، وربما لا. لدينا الكثير من الخيارات. سيعني ذلك أيضا أنه يتعين علينا البقاء هناك في جزيرة خرج لفترة من الوقت".

وردا على سؤال حول وضع الدفاعات الإيرانية في الجزيرة، أضاف ترامب: "لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة كبيرة".

وتعرضت الجزيرة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من سواحل إيران، لهجوم أمريكي في منتصف آذار.

وتضم الجزيرة أكبر موانئ إيران النفطية وتوفر حوالي 90 في المئة من صادرات البلاد من الخام، وفق مصرف "جاي بي مورغان" الأمريكي.

وأكد ترامب أن الحرب الأميركية الإسرائيلية حققت تغييرا في النظام الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيُبرم "اتفاقا" مع الإيرانيين.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "أعتقد أننا سنُبرم اتفاقا معهم، أنا متأكد من ذلك... لكننا شهدنا تغييرا في النظام"، مشيرا إلى عدد القادة الإيرانيين الذين قُتلوا في الحرب المستمرة منذ حوالي شهر.

وأضاف "نتعامل مع أشخاص مختلفين لم يسبق لأي أحد التعامل معهم من قبل. إنها مجموعة أشخاص مختلفة تماما. لذا أعتبر ذلك تغييرا في النظام".

واعلن ترامب أن الولايات المتحدة تفاوضت مع إيران بشأن مرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه طهران عمليا منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات.

وأضاف ترامب "منحونا، بدافع الاحترام على ما أعتقد، 20 ناقلة نفط"، مؤكدا أنها "ناقلات نفط ضخمة، ستعبر مضيق هرمز، وسيبدأ ذلك صباح الغد، ويستمر لبضعة أيام".


Advertisement
