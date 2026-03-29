بعد تصريحات ترامب.. النفط يقفز مع بداية الأسبوع

سجلت أسعار ارتفاعاً لافتاً مع انطلاق تعاملات الإثنين، في ظل استمرار الحرب في وتصاعد القلق على الإمدادات، ولا سيما مع تعطل حركة الطاقة عبر . وارتفع إلى ما فوق "116 دولاراً" للبرميل، فيما عاد خام غرب الوسيط ليتجاوز حاجز "100 دولار".



وجاء هذا الصعود بعد تقارير تحدثت عن رغبة الرئيس الأميركي في السيطرة على واحتمال التحرك نحو خرج، ما زاد توتر الأسواق ودفع المتعاملين إلى التسعير على أساس مخاطر تصعيد إضافي في المنطقة.



وتعكس هذه القفزة حجم القلق من استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ اندلاع الحرب، علماً أن هذا الممر يمر عبره نحو خُمس تجارة الطاقة العالمية، ما يجعل أي تعطيل فيه سريع الأثر على أسعار والاقتصاد العالمي.



وفي موازاة ذلك، بدأت حكومات عدة حول العالم اتخاذ إجراءات طارئة لاحتواء أثر ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تتجه الأسواق إلى التعامل مع الأزمة بوصفها تهديداً مفتوحاً لا مجرد صدمة عابرة.

Advertisement