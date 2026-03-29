17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
Advertisement
إقتصاد
بعد تصريحات ترامب.. النفط يقفز مع بداية الأسبوع
Lebanon 24
29-03-2026
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
النفط
ارتفاعاً لافتاً مع انطلاق تعاملات الإثنين، في ظل استمرار الحرب في
الشرق الأوسط
وتصاعد القلق على الإمدادات، ولا سيما مع تعطل حركة الطاقة عبر
مضيق هرمز
. وارتفع
خام برنت
إلى ما فوق "116 دولاراً" للبرميل، فيما عاد خام غرب
تكساس
الوسيط ليتجاوز حاجز "100 دولار".
وجاء هذا الصعود بعد تقارير تحدثت عن رغبة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في السيطرة على
النفط الإيراني
واحتمال التحرك نحو
جزيرة
خرج، ما زاد توتر الأسواق ودفع المتعاملين إلى التسعير على أساس مخاطر تصعيد إضافي في المنطقة.
وتعكس هذه القفزة حجم القلق من استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ اندلاع الحرب، علماً أن هذا الممر يمر عبره نحو خُمس تجارة الطاقة العالمية، ما يجعل أي تعطيل فيه سريع الأثر على أسعار
النفط والغاز
والاقتصاد العالمي.
وفي موازاة ذلك، بدأت حكومات عدة حول العالم اتخاذ إجراءات طارئة لاحتواء أثر ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تتجه الأسواق إلى التعامل مع الأزمة بوصفها تهديداً مفتوحاً لا مجرد صدمة عابرة.
Advertisement
Advertisement
