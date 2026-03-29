بمهام غير محددة.. قوات خاصة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط

وصلت مئات من عناصر قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى ، لتنضم إلى آلاف من والمظليين المنتشرين في المنطقة، في خطوة توسّع الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأميركي في الحرب المستمرة ضد .



وبحسب مسؤولين عسكريين أميركيين، لم تُكلّف هذه القوات حتى الآن بمهام محددة، رغم أن التعزيزات تشمل وحدات نخبوية مثل "الرينجرز" وقوات العمليات الخاصة البحرية.



وفي المقابل، أكد مسؤول عسكري أن موقع انتشار قوات المظليين لا يزال غير معلن، لكنه أشار إلى أنها ستتمركز على مسافة قريبة من إيران.



وتتردد تقديرات بإمكان استخدام هذه القوات في ، أو في عمليات برية أخرى بالتنسيق مع مشاة البحرية، كما يمكن الدفع بها في مهام تتصل بتأمين أو أهداف داخل إيران.



ومع انضمام هذه القوة الجديدة إلى نحو 2500 من مشاة البحرية و2500 بحّار وصلوا أخيراً إلى المنطقة، يرتفع عدد القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى أكثر من 50 ألف جندي، أي بزيادة تقارب 10 آلاف عن المعدل المعتاد، فيما يواصل دراسة خياراته المقبلة في الحرب. (ارم)

