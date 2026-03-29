عربي-دولي

بمهام غير محددة.. قوات خاصة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط

29-03-2026 | 23:57
بمهام غير محددة.. قوات خاصة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط
وصلت مئات من عناصر قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى آلاف من مشاة البحرية والمظليين المنتشرين في المنطقة، في خطوة توسّع الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحرب المستمرة ضد إيران.

وبحسب مسؤولين عسكريين أميركيين، لم تُكلّف هذه القوات حتى الآن بمهام محددة، رغم أن التعزيزات تشمل وحدات نخبوية مثل "الرينجرز" وقوات العمليات الخاصة البحرية.

وفي المقابل، أكد مسؤول عسكري أن موقع انتشار قوات المظليين لا يزال غير معلن، لكنه أشار إلى أنها ستتمركز على مسافة قريبة من إيران.

وتتردد تقديرات بإمكان استخدام هذه القوات في جزيرة خارك، أو في عمليات برية أخرى بالتنسيق مع مشاة البحرية، كما يمكن الدفع بها في مهام تتصل بتأمين مضيق هرمز أو أهداف داخل إيران.

ومع انضمام هذه القوة الجديدة إلى نحو 2500 من مشاة البحرية و2500 بحّار وصلوا أخيراً إلى المنطقة، يرتفع عدد القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى أكثر من 50 ألف جندي، أي بزيادة تقارب 10 آلاف عن المعدل المعتاد، فيما يواصل ترامب دراسة خياراته المقبلة في الحرب. (ارم)
سي إن إن: سفينة أميركية تحمل قوات برية وصلت سنغافورة في طريقها للشرق الأوسط
القيادة الوسطى الأميركية: غادرنا التنف وفق شروط محددة وسنواصل ملاحقة "داعش"
الخارجية الأميركية تسمح بمغادرة موظفين غير أساسيين من الشرق الاوسط
وجودها مؤشر على تصعيد مع إيران.. تفاصيل عن "قوة أميركية" وصلت إلى الشرق الأوسط
