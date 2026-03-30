بعد تهديد إيران.. جامعات أميركية في المنطقة إلى التعليم عن بُعد

اتجهت فروع جامعات أميركية في إلى اعتماد التعليم عن بُعد، مع تصاعد المخاوف من احتمال تعرضها للاستهداف رداً على القصف الأميركي الذي طال جامعات داخل .



وأعلنت الجامعة الأميركية في ، عبر حسابها على منصة "إكس"، اعتماد التعليم عن بُعد يومي الإثنين والثلاثاء كإجراء احترازي، مع استثناء الموظفين الأساسيين، وتعليق كل الأنشطة التعليمية والامتحانات التي تتطلب حضوراً شخصياً خلال هذين اليومين.



وأكدت الجامعة أن سلامة مجتمعها تبقى الأولوية، موضحة أنها لا تملك أي معطيات عن تهديدات مباشرة تستهدف الحرم الجامعي أو مراكزها الطبية، إلا أنها قررت الانتقال الكامل إلى التعليم عن بُعد احتياطاً.



وفي الإمارات، أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة استمرار العمل بنظام التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر، مع إبقاء جميع الأنشطة الأكاديمية، بما فيها المحاضرات والاختبارات، عبر الإنترنت.



ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف بعد إعلان جامعة أصفهان للتكنولوجيا في إيران تعرضها لهجوم جوي جديد، بالتزامن مع بيان للحرس الثوري اعتبر أن استهداف الجامعات والمراكز البحثية من قبل وإسرائيل يجعل الجامعات الأميركية والإسرائيلية أهدافاً مشروعة للرد.



كما حدّد البيان مهلة للولايات المتحدة حتى ظهر الإثنين 30 آذار، بتوقيت طهران، لإصدار موقف يدين على الجامعات الإيرانية، محذراً من أن عدم القيام بذلك سيجعل الجامعات الأميركية والإسرائيلية عرضة للانتقام.



وفي السياق نفسه، دان الإماراتي عبد الله بن زايد آل بشدة استهداف أو التهديد باستهداف البنى التحتية المدنية في المنطقة، بما يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات وشبكات المياه والطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية.

