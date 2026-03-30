طهران تهدد المسؤولين الأميركيين وتستهدف الخليج

أفادت الكويت ودول خليجية أخرى، الاثنين، بتجدد الهجمات عليها.



وذكرت وزارة الكهرباء الكويتية أن أضرارا لحقت بمبنى خدمي بمحطة كهرباء وتقطير مياه، مشيرة إلى مقتل عامل هندي.



كما تصدت الدفاعات الجوية في مجددا لخمسة صواريخ باليستية، وفقا لما ذكرته عبر حسابها على منصة "إكس".



وتعرضت البحرين والأردن وقطر والإمارات أيضا لهجمات بالمسيرات والصواريخ مجددا، وتم اعتراضها، نقلا عن .



ومن ناحية أخرى، هددت بمهاجمة منازل " والمسؤولين السياسيين" والإسرائيليين في المنطقة.



وأعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، الأحد، أن المساكن الخاصة للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين أصبحت الآن أهدافا مشروعة لإيران، مع دخول الحرب في شهرها الثاني واستمرارها في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة، نقلا عن "أسوشيتد برس".

