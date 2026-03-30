هل ستدخل دول الخليج بمعركة عسكرية مع إيران؟

دخلت حرب الرئيس على قرابة شهر، وكما كان متوقعاً، فإن الدول الأكثر تضرراً هي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. في هذا السياق، اعتبر موقع " responsible state craft" في تقرير جديد أنّ السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الحكومات الست لن تجد خياراً آخر سوى المخاطرة بكل شيء بالدخول في معركة عسكرية إلى جانب وإسرائيل .



وقال التقرير:" استهدفت إيران دول الخليج بشكل أكبر بكثير من استهدافها لإسرائيل: فقد وُجّه 83% من صواريخها وطائراتها المسيّرة نحو دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 17% فقط وُجّهت نحو . وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضرراً من الهجمات، إذ شنّت إيران حتى 26 آذار 2187 هجوماً أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 161 آخرين. وتأتي الكويت في المرتبة الثانية من حيث عدد الهجمات، حيث تعرّضت لـ 951 هجوماً أسفرت عن 5 وفيات و103 إصابات. وتحتل المرتبة الثالثة، بـ 802 هجوم أسفرت عن 3 وفيات و15 إصابة. قد يعكس تركيز طهران على الإمارات العربية المتحدة حقيقة أن أبوظبي طبعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2020. مع ذلك، لم تُطبع الكويت علاقاتها مع إسرائيل، ومع ذلك فقد تعرضت لثاني أكبر عدد من الهجمات، مما يشير إلى أن التقارب الجغرافي بين الإمارات والكويت قد يؤثر أيضاً على قرارات الاستهداف. تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي شراكات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتستضيف منشآت عسكرية أميركية، مما يجعلها جميعاً أهدافاً من وجهة نظر إيران. في 14 آذار، دعا عراقجي "الجيران الأشقاء إلى طرد المعتدين الأجانب" الذين "لا يهمهم سوى إسرائيل"، مستغلاً بذلك تصوراً واسع الانتشار بأن الولايات المتحدة أكثر التزاماً بأمن إسرائيل من شركائها في مجلس التعاون الخليجي، كما يتضح من السباق لتأمين الطائرات الاعتراضية في الأسابيع الأولى من الحرب. على الرغم من كثافة الهجمات، فقد نجحت الدفاعات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير في حماية سكانها، كما يتضح من كثرة الهجمات وانخفاض معدلات الخسائر البشرية نسبياً. إلا أن الحرب تُشكل تهديداً أكبر بكثير للنموذج الاقتصادي طويل الأمد لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تكهن البعض بأن الهجمات على دول الخليج قد تُؤدي إلى نزوح آلاف العمال من جنوب وجنوب شرق آسيا الذين يُشكلون عماد اقتصاداتها؛ إذ إن معظم القتلى حتى الآن هم من هذه الفئة العمالية، وليس من مواطني دول الخليج".



أضاف التقرير:" مع ذلك، من المرجح أن يستمر وعد العمل في جذب أولئك الذين يتوقون بشدة إلى فرصة إعالة أسرهم. في المقابل، من غير المرجح أن يعود المغتربون الأثرياء. وتعتمد الإمارات العربية المتحدة وقطر تحديداً بشكل كبير على سمعتهما في الفخامة والبريق، الأمر الذي اجتذب آلاف المغتربين الأثرياء والشخصيات المؤثرة. سيغادر الكثيرون بسبب خطر نشوب صراع محتمل في . وقد يتردد المستثمرون الأجانب والسياح والمسافرون العابرون أيضاً في العودة، بل قد يتجنب البعض المنطقة تماماً". وحسب التقرير، يشكل هذا الأمر خطراً بالغاً على المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل استثمار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030، وهي خطته لتقليل اعتماد المملكة الاقتصادي على الوقود الأحفوري. ورغم أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، إلا أنها أيضاً تضم أكبر عدد من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن هوامش ربحها أقل من هوامش ربح دول بالغة الثراء.



وقال التقرير:" من جهة، ضغطت كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشدة على دول الخليج لشن هجوم فعلي على إيران، أو على الأقل للسماح للأميركيين بشن هجمات من أراضيها، وهو ما رفضته دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ومن المحتمل أن تكون التقارير التي تتحدث عن دعم ولي العهد للهجمات الأميركية على إيران مجرد افتراءات تخدم هذه الأجندة. من ناحية أخرى، على الرغم من أن الرياض ربما حاولت في البداية منع الحرب، إلا أنه الآن وقد بدأت، قد يشعر محمد بن سلمان ببساطة أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تشل إيران بدلاً من تركها مصابة. ويبقى السؤال مطروحاً حسب التقرير، حول ما إذا كانت دول الخليج ستنضم إلى الهجمات على إيران. في هذا السياق، قال أنور قرقاش، المستشار البارز للرئيس الإماراتي محمد بن زايد: "أعتقد أن الهجوم الإيراني الشامل على دول الخليج سيعزز في الواقع الدور في الخليج. كثيرون منا في الخليج اليوم لا يرون الصواريخ قادمة من إسرائيل، بل من إيران". وفي الوقت نفسه، انتشرت التكهنات بأن الحرس الثوري الإيراني قد تم اختراقه من قبل الموساد وأن الضربات على المنشآت الرئيسية في الخليج كانت في الواقع جزءًا من محاولة إسرائيل لاستفزاز دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى الحرب.



تابع التقرير:" مع ذلك، إذا لم تكن معظم دول الخليج على الأرجح مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل نتيجة للحرب، فإن ذلك يثير التساؤل حول كيفية معالجتها لنقاط ضعفها التي باتت واضحة للعيان. بعد ثمانية أيام من قصف إسرائيل للدوحة في 9 أيلول، وقّعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك. وفي 4 شباط، وقّعت مصر وتركيا اتفاقية تعاون عسكري. ومؤخراً، ناقش وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر في الرياض إمكانية إبرام اتفاقية أمنية رباعية بناءً على طلب أنقرة".



واعتبر التقرير أنّ القواعد الأميركية أثبتت أنها تشكل عبئاً أكثر منها مصدراً للأمن، على الرغم من أن دول الخليج استثمرت بكثافة في علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، ما يجعل التخلي عنها مكلفاً وبطيئاً. ومع ذلك، من الحكمة أن تنظر دول الخليج في بدائل أخرى.



