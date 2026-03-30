تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل ستدخل دول الخليج بمعركة عسكرية مع إيران؟

Lebanon 24
30-03-2026 | 01:03
A-
A+
هل ستدخل دول الخليج بمعركة عسكرية مع إيران؟
هل ستدخل دول الخليج بمعركة عسكرية مع إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت حرب الرئيس دونالد ترامب على إيران قرابة شهر، وكما كان متوقعاً، فإن الدول الأكثر تضرراً هي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. في هذا السياق، اعتبر موقع "responsible state craft" في تقرير جديد أنّ السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الحكومات الست لن تجد خياراً آخر سوى المخاطرة بكل شيء بالدخول في معركة عسكرية إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل .

وقال التقرير:"  استهدفت إيران دول الخليج بشكل أكبر بكثير من استهدافها لإسرائيل: فقد وُجّه 83% من صواريخها وطائراتها المسيّرة نحو دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 17% فقط وُجّهت نحو إسرائيل. وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضرراً من الهجمات، إذ شنّت إيران حتى 26 آذار 2187 هجوماً أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 161 آخرين. وتأتي الكويت في المرتبة الثانية من حيث عدد الهجمات، حيث تعرّضت لـ 951 هجوماً أسفرت عن 5 وفيات و103 إصابات. وتحتل السعودية المرتبة الثالثة، بـ 802 هجوم أسفرت عن 3 وفيات و15 إصابة. قد يعكس تركيز طهران على الإمارات العربية المتحدة حقيقة أن أبوظبي طبعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2020. مع ذلك، لم تُطبع الكويت علاقاتها مع إسرائيل، ومع ذلك فقد تعرضت لثاني أكبر عدد من الهجمات، مما يشير إلى أن التقارب الجغرافي بين الإمارات والكويت قد يؤثر أيضاً على قرارات الاستهداف. تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي شراكات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتستضيف منشآت عسكرية أميركية، مما يجعلها جميعاً أهدافاً من وجهة نظر إيران. في 14 آذار، دعا وزير الخارجية الإيراني عراقجي "الجيران الأشقاء إلى طرد المعتدين الأجانب" الذين "لا يهمهم سوى إسرائيل"، مستغلاً بذلك تصوراً واسع الانتشار بأن الولايات المتحدة أكثر التزاماً بأمن إسرائيل من شركائها في مجلس التعاون الخليجي، كما يتضح من السباق لتأمين الطائرات الاعتراضية في الأسابيع الأولى من الحرب. على الرغم من كثافة الهجمات، فقد نجحت الدفاعات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير في حماية سكانها، كما يتضح من كثرة الهجمات وانخفاض معدلات الخسائر البشرية نسبياً. إلا أن الحرب تُشكل تهديداً أكبر بكثير للنموذج الاقتصادي طويل الأمد لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تكهن البعض بأن الهجمات على دول الخليج قد تُؤدي إلى نزوح آلاف العمال من جنوب وجنوب شرق آسيا الذين يُشكلون عماد اقتصاداتها؛ إذ إن معظم القتلى حتى الآن هم من هذه الفئة العمالية، وليس من مواطني دول الخليج".

أضاف التقرير:" مع ذلك، من المرجح أن يستمر وعد العمل في جذب أولئك الذين يتوقون بشدة إلى فرصة إعالة أسرهم. في المقابل، من غير المرجح أن يعود المغتربون الأثرياء. وتعتمد الإمارات العربية المتحدة وقطر تحديداً بشكل كبير على سمعتهما في الفخامة والبريق، الأمر الذي اجتذب آلاف المغتربين الأثرياء والشخصيات المؤثرة. سيغادر الكثيرون بسبب خطر نشوب صراع محتمل في المستقبل. وقد يتردد المستثمرون الأجانب والسياح والمسافرون العابرون أيضاً في العودة، بل قد يتجنب البعض المنطقة تماماً". وحسب التقرير، يشكل هذا الأمر خطراً بالغاً على المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل استثمار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030، وهي خطته لتقليل اعتماد المملكة الاقتصادي على الوقود الأحفوري. ورغم أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، إلا أنها أيضاً تضم أكبر عدد من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن هوامش ربحها أقل من هوامش ربح دول بالغة الثراء.

وقال التقرير:" من جهة، ضغطت كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشدة على دول الخليج لشن هجوم فعلي على إيران، أو على الأقل للسماح للأميركيين بشن هجمات من أراضيها، وهو ما رفضته دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ومن المحتمل أن تكون التقارير التي تتحدث عن دعم ولي العهد للهجمات الأميركية على إيران مجرد افتراءات تخدم هذه الأجندة. من ناحية أخرى، على الرغم من أن الرياض ربما حاولت في البداية منع الحرب، إلا أنه الآن وقد بدأت، قد يشعر محمد بن سلمان ببساطة أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تشل إيران بدلاً من تركها مصابة. ويبقى السؤال مطروحاً حسب التقرير، حول ما إذا كانت دول الخليج ستنضم إلى الهجمات على إيران. في هذا السياق، قال أنور قرقاش، المستشار البارز للرئيس الإماراتي محمد بن زايد: "أعتقد أن الهجوم الإيراني الشامل على دول الخليج سيعزز في الواقع الدور الإسرائيلي في الخليج. كثيرون منا في الخليج اليوم لا يرون الصواريخ قادمة من إسرائيل، بل من إيران". وفي الوقت نفسه، انتشرت التكهنات بأن الحرس الثوري الإيراني قد تم اختراقه من قبل الموساد وأن الضربات على المنشآت الرئيسية في الخليج كانت في الواقع جزءًا من محاولة إسرائيل لاستفزاز دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى الحرب.

تابع التقرير:" مع ذلك، إذا لم تكن معظم دول الخليج على الأرجح مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل نتيجة للحرب، فإن ذلك يثير التساؤل حول كيفية معالجتها لنقاط ضعفها التي باتت واضحة للعيان. بعد ثمانية أيام من قصف إسرائيل للدوحة في 9 أيلول، وقّعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك. وفي 4 شباط، وقّعت مصر وتركيا اتفاقية تعاون عسكري. ومؤخراً، ناقش وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر في الرياض إمكانية إبرام اتفاقية أمنية رباعية بناءً على طلب أنقرة".

واعتبر التقرير أنّ القواعد الأميركية أثبتت أنها تشكل عبئاً أكثر منها مصدراً للأمن، على الرغم من أن دول الخليج استثمرت بكثافة في علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، ما يجعل التخلي عنها مكلفاً وبطيئاً. ومع ذلك، من الحكمة أن تنظر دول الخليج في بدائل أخرى.
مواضيع ذات صلة
مصر تجري محادثات مع إيران لوقف الهجمات على دول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"النواب والشيوخ" المصري يدينان اعتداءات إيران على دول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية ل"العربية": ضربات إيران على دول الخليج تهدّد الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتهم إيران بمحاولة الهيمنة على الشرق الأوسط واستهداف دول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

المستقبل

الإيراني

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-03-30
Lebanon24
03:48 | 2026-03-30
Lebanon24
03:38 | 2026-03-30
Lebanon24
02:56 | 2026-03-30
Lebanon24
02:35 | 2026-03-30
Lebanon24
02:33 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24