صحيفة أميركية: ترامب يدرس عملية عسكرية لاستخراج اليورانيوم الإيراني

ذكر تقرير نشرته أن الرئيس الأميركي يدرس القيام بعملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من 1000 رطل من اليورانيوم من ، وهي مهمة معقدة قد تؤدي إلى بقاء القوات داخل البلاد لأيام أو لفترة أطول.



وذكرت صحيفة أن المسؤولين قالوا إن لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وهو يدرس المخاطر التي قد تشكلها مثل هذه العملية على القوات الأميركية.



ويجري النظر في المهمة المحتملة كجزء من الجهود المبذولة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، حيث ورد أن ترامب منفتح على الاستيلاء على المواد بالقوة إذا لم يتم تسليمها من خلال المفاوضات.



وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت: "إن مهمة هي اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمنح القائد الأعلى أقصى قدر من الخيارات".



وأضافت: "هذا لا يعني أن الرئيس قد اتخذ قراراً".



وقال المسؤولون إنه يُعتقد أن اليورانيوم مخزن في مواقع رئيسية، بما في ذلك نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان ومخبأ في نطنز.



وقال الخبراء إن أي محاولة للاستيلاء على المواد بالقوة ستكون معقدة وخطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية وإطالة أمد الصراع.



ومن المرجح أن تتطلب العملية دخول القوات الأميركية إلى الأراضي تحت تهديد الطائرات المسيّرة والصواريخ والنيران الأرضية، وتأمين المواقع، والسماح لفرق متخصصة بتحديد مواقع المواد واستخراجها.



ومن المتوقع تخزين اليورانيوم في 40 إلى 50 حاوية متخصصة، والتي ستحتاج إلى وضعها في حاويات نقل واقية ونقلها باستخدام الشاحنات قبل نقلها جواً خارج البلاد.



وقال المسؤولون إن العملية قد تستغرق من عدة أيام إلى أسبوع لإتمامها، وذلك بحسب الظروف على الأرض.







